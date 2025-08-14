Avenir de Margot Robbie dans «Suicide Squad», l'acteur qu'il souhaite faire revenir... Les confessions de James Gunn pour le nouvel univers DC

L'héroïne déjantée aux cheveux bicolores s'apprête-t-elle à faire son grand retour dans l'univers DC ? Le scénariste James Gunn est revenu en détails sur l'avenir de Margot Robbie dans la peau d'Harley Quinn, mais a également dévoilé l'identité de l'acteur qu'il souhaiterait voir revenir à l'écran.

Gunn save the Quinn ? L'architecte sur écran de l'univers DC Comics, James Gunn, s'est laissé aller à quelques confessions dans les colonnes du média américain Entertainement Weekly. Le nouveau co-directeur des juteux studios est revenu sur l'éventuel retour de Margot Robbie dans la peau d'Harley Quinn, et son souhait de voir apparaître à nouveau un acteur bien connu des aficionados de la firme au bouclier bleu.

Celui qui travaille au côté de Peter Safran à la tête de DC Studios s'est attelé à relancer l'univers cinématographique de la société de comics avec toute une série de films et de séries, à commencer par le le film «Superman», sorti le mois dernier et qu'il a écrit et réalisé.

«Ce sera révélé plus tard»

Suite au retour du héros à la cape rouge et à la combinaison moulante, séduisant Clark Kent interprété par David Corenswet, tous les regards sont désormais tournés vers la bande d'anti-superhéros baptisée «Suicide Squad». Interrogé sur l'éventuel retour de Margot Robbie en Harley Quinn, personnage psychologiquement instable à la chevelure façon Malabar bi-goût, James Gunn reste flou. «Cela sera révélé en temps voulu», a déclaré le scénariste à Entertainment Weekly.

La vedette de «Barbie» a incarné la bras droit du Joker dans trois films DC. D'abord dans «Suicide Squad», sorti en salles en 2016, puis dans «Birds of Prey» quatre ans plus tard, et enfin dans «The Suicide Squad», réalisé par James Gunn en 2021. Margot Robbie avait d'ailleurs déclaré à Variety qu'elle était «tombée amoureuse» de son personnage d'Harley Quinn durant le tournage du premier «Suicide Squad», expliquant qu'elle s'était plongée dans des recherches sur le personnage, en écoutant des conférences TED données par des femmes atteintes de schizophrénie et en lisant des tonnes de bandes dessinées. Elle avait alors déclaré : «Harley a ce caractère imprévisible qui lui permet de réagir de n'importe quelle manière à n'importe quelle situation, ce qui, pour un acteur, est un véritable cadeau».

Vers un retour de Bloodsport ?

Bien que le cinéaste aux lunettes noires soit resté mystérieux en ne donnant pas d'autres explications, il a révélé qu'il souhaitait faire revenir un autre membre du «Suicide Squad» dans sa nouvelle ère DC. «Je cherche toujours un film dans lequel intégrer Bloodsport et je réfléchis à la question», a déclaré James Gunn à propos du mercenaire impitoyable incarné par Idris Elba. «Nous verrons bien ce qui se passera», a ajouté le producteur américain.

Le prolifique super-réal James Gunn a récemment déclaré qu'il était occupé à travailler sur un nouveau scénario, qui serait la suite de son film «Superman». Le cinéaste a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une suite directe du film mettant à l'honneur David Corenswet, mais que le héros y occuperait une place importante.

La prochaine étape dans l'univers DC remanié par James Gunn sera la sortie de la saison 2 de «Peacemaker», disponible dès le 21 août prochain sur HBO Max, dont le scénario est étroitement lié aux événements vécus par le «Suicide Squad».