Brad Pitt a acheté une villa en Californie à plus de 10 millions d'euros

Brad Pitt, célèbre acteur à l'affiche de «Formule 1» actuellement en salle, s'est offert une nouvelle demeure en Californie, aux Etats-Unis. Une villa située à Hollywood Hills, qui lui aurait coûté 10 millions d'euros.

Un petit plaisir. Brad Pitt a fait l'acquisition d'une villa californienne à Los Angeles, plus précisément à Hollywood Hills. L'acteur américain s'est offert, dans ce quartier de célébrités, une villa au style espagnol pour la modique somme de 12 millions de dollars, soit environ 10 millions d'euros, a rapporté le Wall Street Journal.

Cette demeure a été vendue par Dave Keuning, guitariste du groupe The Killers et son épouse Emilie Keuning, célèbre décoratrice d'intérieur. Elle aurait été construite en 1989 et sa superficie est de 780m2.

A l'intérieur, on y retrouve six chambres, un salon, et côté extérieur, il y a bien évidemment une vaste piscine, ainsi que des potagers, une cour, ainsi qu'un espace barbecue.

Cette villa se situe dans un quartier très prisé, où vivent actuellement Leonardo DiCaprio, Ben Affleck et Orlando Bloom.