«Kaamelott – Deuxième Volet [partie 1]» : le premier teaser du prochain film d'Alexandre Astier dévoilé

Alexandre Astier a ce jeudi levé le voile sur le premier teaser de la très attendue première partie du second volet cinématographique de «Kaamelott».

Alexandre Astier revêt sa couronne de roi Arthur dans les premières images du second diptyque cinématographique dérivé de sa série «Kaamelott». Alors que la partie 1 est attendue en salle le 22 octobre 2025, l’acteur et réalisateur a ce jeudi relayé le premier teaser en écrivant sur Instagram : «… Ca s’approche tellement qu’il est grand temps d’un teaser. Non ?»

La vidéo en question lève le voile sur le casting prêt à repartir à l’aventure. Comme annoncé il y a quelques jours, les fans de la légende arthurienne tournée en dérision seront ravis de retrouver notamment dans le nouveau film Alain Chabat en Duc d'Aquitaine, Audrey Fleurot en Dame du Lac mais aussi Christian Clavier en jurisconsulte, Guillaume Gallienne en Alzagar et Clovis Cornillac en Quarto.

A noter que la fine équipe à la quête du Graal s'agrandit, avec de nouveaux visages bien connus du monde de l'humour, à l'image de Franck Dubosc dans le costume d'Alfarn, Haroun en Casparzh, Thomas VDB en Goffanan et Redouane Bougheraba dans le rôle de Silas.

Concernant l’intrigue, Alexandre Astier a déclaré : «Le deuxième volet de Kaamelott est le chapitre où Arthur envoie ses chevaliers — vétérans ou novices, compagnons de longue date ou recrues de l’année — à l’Aventure. Il s’agit donc d’un nombre colossal de personnages, regroupés en équipes, qui quittent la Table Ronde pour aller prouver leur valeur et leur courage aux quatre coins du monde», a-t-il expliqué, avant d’assurer : «C’est un volet long, constitué de nombreuses histoires parallèles, qui mérite qu’on s’y attarde».