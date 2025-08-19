James Bond : Helen Mirren est contre l'idée d'avoir une femme dans le rôle de l'agent 007

Interrogée sur le prochain James Bond, et la possibilité de confier le rôle à une femme, Helen Mirren s’est montrée catégorique sur le fait que ce personnage ne pouvait être qu’un homme.

Un avis tout à fait clair. Oscarisée en 2007 pour son incarnation de la reine Elizabeth II dans «The Queen» de Stephen Fears, Helen Mirren n’a pas tremblé au moment de donner son avis sur le débat autour du personnage de James Bond, et s’il fallait à l’avenir le confier à une femme.

«Je suis profondément féministe. Mais ce n’est pas possible d’avoir une femme. Cela ne fonctionnerait pas. James Bond doit être James Bond, ou alors cela devient autre chose», a-t-elle déclaré à la publication britannique Saga Magazine lors d’une interview croisée avec Pierce Brosnan, le cinquième acteur de l’histoire à avoir incarner le célèbre agent 007 au cinéma, avec lequel elle partage l’affiche du film «Le Murder Club du jeudi».

Un avis partagé par le comédien britannique, qui s’est également exprimé sur les acteurs pressentis pour le rôle. «Je leur souhaite le meilleur. Je suis enthousiaste à l’idée de découvrir celui qui héritera du rôle et de voir une nouvelle énergie et une nouvelle vie habiter ce personnage… j’adore l’univers de James Bond. Cela a été bénéfique pour moi. C’est un cadeau permanent. Et je fais désormais parti du public, je reste en retrait, en me disant : ‘Montrez-nous ce que vous allez faire’», a-t-il ajouté.

La franchise James Bond a récemment été vendu à Amazon MGM Studios pour un milliard de dollars. Denis Villeneuve a été annoncé à la réalisation, tandis que le créateur de «Peaky Blinders», Steven Knight, a la charge du scénario. Pour le moment, aucun acteur n’a été désigné pour le rôle. Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Tom Holland ou encore Harris Dickinson font toutefois figures de favoris.