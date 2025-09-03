Toute l’actu en direct 24h/24
Ed Sheeran en concert au Zénith Paris : que faut-il faire pour s'inscrire à la prévente ?

Ed Sheeran s'apprête à lancer une nouvelle tournée pour soutenir son prochain album «Play». [Jemal Countess / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ed Sheeran s'apprête à donner un concert exceptionnel au Zénith Paris le 1er décembre prochain. Voici comment accéder à la prévente des billets.

Énorme surprise pour tous les fans d’Ed Sheeran. Le chanteur annonce ce mardi qu’il se produira au Zénith Paris le 1er décembre prochain. Alors que la sortie de son très attendu nouvel album «Play» - dont sont déjà extraits les tubes «Azizam», «Sapphire», «Old Phone» et «A Little More» - est prévue le 12 septembre chez Warner, l’artiste, qui se produit habituellement dans des stades, a décidé de se frotter à des enceintes un peu plus «intimistes» en France donc, mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande.

«Je vais jouer quelques concerts en Europe. Ces concerts seront plus intimes qu'un concert en stade, évidemment, mais seront quand même incroyables. J'adore jouer dans ces salles», a écrit l’interprète de «Shape of You» sur Instagram.

Cette petite tournée constituera un échauffement pour celui qui se lancera dès janvier 2026 dans une nouvelle tournée des stades, baptisée «Loop».

Accès privilégié

Les billets des concerts d'Ed Sheeran sont généralement pris d’assaut, et celui organisé le 1er décembre au Zénith Paris n’échappera pas à la règle. Aussi les fans devront être très rapides pour espérer décrocher un sésame. 

Que les plus déterminés notent bien que la prévente des billets sera ouverte le 9 septembre à 11h aux personnes qui auront précommandé son nouvel album «Play» jusqu'au 8 septembre. 

La mise en vente générale aura ensuite lieu le 11 septembre, à 11h. 

