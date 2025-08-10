Ed Sheeran : Rupert Grint est la star de son nouveau clip

L'acteur Rupert Grint retrouve le chanteur Ed Sheeran dans un clip délirant qui fait office de suite, à celui de «Lego House».

Plus d'une décennie après le clip de «Lego House», Rupert Grint et Ed Sheeran font à nouveau équipe.

L'acteur de Harry Potter, qui joue le rôle d'un sosie et fan obsessionnel de l’interprète de «Thinking Out Loud» dans le clip de «Lego House» en 2011 est, depuis cette semaine, la star du clip vidéo du nouveau single intitulé «A Little More».

Dans la vidéo, le personnage qu’il incarne est libéré de prison après l'incident de harcèlement de «Lego House». Mais il semble que son obsession ne soit pas guérie. Il tente alors de la surmonter en s’inscrivant à une thérapie de groupe.



Lorsqu'il trouve une petite amie, interprétée par Nathalie Emmanuel, il paraît enfin pouvoir tourner la page. Enfin, rien n’est moins sûr…

Cela faisait quatorze ans que Rupert Grint et Ed Sheeran n’avaient pas collaboré.

«Rupert, mon frère d'une autre mère, merci de t'être lancé dans ce projet ; il n'existerait pas si tu avais refusé», a écrit Ed Sheeran dans un post Instagram qui s’amuse de longue date de leur ressemblance.

Le single «A Little More» est extrait du nouvel album d’Ed Sheeran intitulé «Play» qui sortira le 12 septembre prochain.