Le roi Charles III donne des nouvelles de sa santé

A l’occasion de l’inauguration de l’hôpital universitaire Midland Metropolitan de Smethwick, le roi Charles III a partagé des nouvelles de sa santé, assurant ne pas aller trop mal.

Toujours traité pour un cancer, le roi Charles III a évoqué son état de santé. En visite à l’hôpital universitaire Midland Metropolitan de Smethwick, à l’ouest de Birmingham, le souverain britannique de 76 ans s’est voulu positif. Alors qu’il a rencontré le personnel de l'hopîtal ainsi que des patients, il a partagé avec l’un d’eux, lui aussi atteint d’un cancer, des nouvelles de sa santé. «Je ne vais pas trop mal», a ainsi déclaré le monarque interrogé sur son rétablissement, a rapporté magazine Hello !.

Il a toutefois concédé avec humour que passé un certain âge, tout ne fonctionnait plus parfaitement. Selon le magazine, c’est ce qu’a confié Charles III, à une patiente des services de soins intensifs pour personnes âgées qui lui expliquait être épuisée. «Je sais, c'est terrible, comme je commence déjà à le découvrir. Les pièces ne fonctionnent plus très bien quand on dépasse les 70 ans», lui a répondu le souverain.

Le cancer du roi Charles avait été annoncé par le Palais de Buckingham le 5 février 2024. Il avait entamé un traitement le jour même, selon le communiqué de l’époque du Palais.

Fin mars, Charles III a effectué un court passage à l’hôpital, en raison d’«effets secondaires», liés à son traitement avant de se rendre en Italie début avril pour une visite d’état, où il a notamment rencontré le Pape François.