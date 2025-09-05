Paris : les 5 expositions les plus attendues de la rentrée

C’est aussi la rentrée pour les musées parisiens. Les illusions d'optiques de Maurits Cornelis Escher, l'œuvre sur papier de Pierre Soulages, les toiles en clair-obscur de Georges de La Tour, le voyage lunaire de Tom Hanks... Petit tour d’horizon des expositions les plus attendues.

«Soulages, une autre lumière», au Musée du Luxembourg

Auteur de milliers de toiles, Pierre Soulages (1919-2022), grand maître du noir et de l’abstraction, était aussi connu pour ses peintures sur papier au brou de noix, une matière naturelle prisée par les ébénistes et qui, entre les mains du peintre français, est devenue un véritable outil artistique, avec lequel il aimait tracer de larges bandes opaques, qui s’entrecroisent et contrastent avec la blancheur de la feuille. C’est précisément cette facette de son travail que le Musée du Luxembourg, géré par le Sénat, s’attache à mettre en avant à travers «Soulages, une autre lumière», une exposition riche de 130 œuvres, dont 25 inédites, toutes réalisées entre les années 1940 et le début des années 2000.

«Soulages, une autre lumière», du 17 septembre au 11 janvier 2026, Musée du Luxembourg (Paris 6e).

«Georges de La Tour», au musée Jacquemart-André

Un artiste majeur du Grand siècle. Dès le 11 septembre et jusqu’au 25 janvier 2026, le Musée Jacquemart-André accueille une exposition saisissante dédiée au maître du clair-obscur, Georges de La Tour (1593-1652). Intitulée «Entre ombre et lumière», elle rassemble une trentaine d’œuvres et offre une rare occasion de (re)découvrir ce peintre lorrain, qui fut longtemps oublié de la peinture française, en partie car il ne signait pas la plupart de ses tableaux. Inspiré par le Caravage, Georges de La Tour est connu pour ses figures de saints pénitents et ses scènes religieuses, éclairées par la flamme d'une bougie, comme sa «Madeleine pénitente», «Le Songe de saint Joseph» ou encore «Le nouveau-né».

«Georges de La Tour, entre ombre et lumière», du 11 septembre au 25 janvier 2026, au musée Jacquemart-André (Paris 8e).

«Destination lune», à l'Atelier des Lumières

©Atelier des Lumières

Prêt au décollage ? En cette rentrée, l’Atelier des Lumières prend des allures de vaisseau spatial le temps de «Destination Lune», une expérience immersive et multisensorielle pilotée par l'un des plus grands acteurs américains : Tom Hanks. Celui qui incarne l’astronaute Jim Lovell dans le film culte «Apollo 13» a en effet participé à l’écriture de cette aventure. Présentée pour la première fois en France, elle convie les spectateurs de tous âges à partir à la conquête de la Lune, des missions Apollo au futures expéditions du programme Artemis de la Nasa. Ce voyage, projeté à 360 degrés sur les murs du centre d’art numérique, sera commenté par Jean-Philippe Puymartin, alias la voix française du célèbre comédien.

«Destination Lune», à partir du 24 septembre, Atelier des lumières (Paris 11e).

«M.C. Escher», à La Monnaie de Paris

La Monnaie de Paris va mettre nos sens à l'épreuve. Et pour cause, elle s’apprête à accueillir, pour la première fois dans la capitale, une grande rétrospective consacrée au génie hollandais Maurits Cornelis Escher (1898-1972), mondialement connu pour ses constructions impossibles, ses paradoxes géométriques et ses paysages sens dessus dessous. A mi-chemin entre liberté artistique et rigueur mathématique, le parcours embrasse l’ensemble de sa carrière et donne à voir ses œuvres les plus iconiques : la gravure sur bois «Métamorphose II» (1939), «Main avec sphère réfléchissante» (1935), «Lien d’union» (1956), «Jour et Nuit» (1938), sans oublier la série des Emblemata. Pensée pour être accessible à tous, l’exposition s’accompagne de supports pédagogiques et interactifs permettant ainsi à toute la famille de percer les secrets de ses illusions et de questionner les limites de sa propre perception.

M.C. Escher, du 15 novembre au 1er mars 2026, La Monnaie de Paris (Paris 6e).

«Gerhard Richter», à la Fondation Louis Vuitton

L'oeuvre de toute une vie. Célèbre pour ses «photos-peintures», des toiles réalisées d'après des photographies, l’artiste allemand Gerhard Richter, l'un des artistes vivants les plus cotés au monde, sera à l’honneur à la Fondation Louis Vuitton dès le 17 octobre prochain. Peintures à l’huile, sculptures en acier et en verre, dessins au crayon et à l’encre, aquarelles et photographies peintes… Cette exposition XXL couvre soixante ans de création et compte pas moins de 270 œuvres, de 1962 à 2024, oscillant entre l'art abstrait et la figuration, nuances de gris et couleurs vives. Parmi les pièces phares, on peut citer «Onkel Rudi» (1965), basée sur un portrait de famille, «Birkenau» (2014), un cycle de quatre tableaux inspirés de photographies prises secrètement par des prisonniers juifs dans un camp d'extermination nazi et la série d’œuvres «Cage», en hommage au compositeur américain John Cage.

Gerhard Richter, du 17 octobre 2025 au 2 mars 2026, Fondation Louis Vuitton (Paris 16e).