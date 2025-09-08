Rick Davies, cofondateur du groupe de rock Supertramp, est décédé à 81 ans

Après avoir lutté plusieurs années contre un cancer, Rick Davies, cofondateur du groupe de rock Supertramp, est décédé à l’âge de 81 ans.

Cofondateur du célèbre groupe de rock britannique Supertramp, le chanteur Rick Davies est décédé ce samedi 6 septembre à son domicile de Long Island, aux Etats-Unis. Il avait 81 ans. Le groupe a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué officiel, publié ce lundi sur son site.

Cela faisait plus de dix ans que le musicien se battait contre un myélome multiple, une forme de cancer de la moelle osseuse. Le diagnostic est tombé en 2015, peu de temps avant le coup d'envoi de la tournée européenne du groupe, qui avait finalement été annulée en raison de l'état de santé de l'artiste, contraint de suivre un traitement agressif.

«The Supertramp Partnership a la grande tristesse d’annoncer le décès du fondateur de Supertramp, Rick Davies, après une longue maladie (…) Nous avons eu le privilège de le connaître et de jouer avec lui pendant plus de cinquante ans, est-il écrit. Nous présentons nos sincères condoléances à Sue Davies», qui partageait sa vie depuis cinq décennies.

Né à Swindon, en Angleterre, «Rick a commencé à s’intéresser à la musique dès son enfance, en écoutant Drummin’ Man de Gene Krupa. Cet attachement s’est transformé en une passion pour le jazz, le blues et le rock’n’roll», a souligné le groupe anglais, avant de conclure : «La musique et l’héritage de Rick continuent d’inspirer beaucoup de gens et témoignent du fait que les grandes chansons ne meurent jamais».

Rick Davies a fondé Supertramp en 1969, à Londres, aux côtés du chanteur-bassiste Roger Hodgson, qui a décidé de faire cavalier seul dès 1983. Groupe mondialement connu avec onze albums studio produits depuis ses débuts, Supertramp est notamment célèbre pour ses tubes «Breakfast in America», «The Logical Song» et «Take the Long Way Home».