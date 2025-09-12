Toute l’actu en direct 24h/24
Le comédien Emmanuel Karsen, voix française de Brad Pitt et Sean Penn, est mort à 62 ans

Il était également chanteur et musicien. [© Capture d'écran Youtube/Capsul Pop]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Célèbre pour avoir doublé les acteurs Brad Pitt et Sean Penn, le comédien Emmanuel Karsen est mort jeudi des suites d’une maladie, à l'âge de 62 ans. 

Il était l’une des grandes figures du doublage en France. Le comédien Emmanuel Karsen qui avait notamment prêté sa voix aux acteurs Brad Pitt, Sean Penn ou encore Norman Reedus, ainsi qu’à Ian Tracey, John Leguizamo et à de nombreux personnages de jeux vidéos, dont «Call of Duty», s’est éteint des suites d’une maladie, jeudi 11 septembre, à l’âge de 62 ans. Une triste nouvelle confirmée par son agente Audrey Pécôme à l’AFP.

Celui qui était également directeur artistique et a joué sur les planches, avait collaboré à plus de 250 films et séries aussi bien devant que derrière la caméra. Homme talentueux, Emmanuel Karsen, de son vrai nom Emmanuel Bourdeaux, se produisait également sur scène comme chanteur et musicien avec son groupe «Les Heroics». 

Sur le même sujet Le comédien Dominique Collignon-Maurin, voix française de Nicolas Cage, Dustin Hoffman et Mark Hamill, est décédé à l'âge de 76 ans Lire

Il était issu d’une famille d’artistes puisque que son oncle était le comédien Dominique Collignon-Maurin, qui n’était autre que la voix française de Luke Skywalker dans la saga «Star Wars». Ce dernier, décédé en août dernier lui aussi de maladie, à l’âge de 76 ans, était le fils de la comédienne Mado Maurin et demi-frère de Patrick Dewaere.

