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Bryan Bergougnoux, triple champion de France avec l'OL, est mort à 43 ans

Bryan Bergougnoux est mort ce vendredi à l'âge de 43 ans. [© Jean Michel Bancet / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Bryan Bergougnoux est mort ce vendredi à l’âge de 43 ans, des suites d’un malaise. Formé à l’Olympique Lyonnais, l’ancien attaquant avait remporté trois championnats de France dans les années 2000.

La planète foot endeuillée. Alors qu'il devait se rendre au Stadium de Toulouse pour y disputer un tournoi des légendes, Bryan Bergougnoux est mort ce vendredi, à l'âge de 43 ans. L'ancien attaquant aurait d'abord perdu connaissance dans une voiture, avant de décéder, après un nouveau malaise survenu à l'hôpital, selon Le Progrès

S'il a connu un début de carrière en boulet de canon avec l'Olympique Lyonnais, son club formateur. Sacré champion de France en 2002, 2004 et 2005, l'ex-attaquant avait ensuite fait les beaux jours du Toulouse Football Club (2005-2009). De quoi lui permettre de décrocher 20 sélections avec l'équipe de France Espoirs. 

Plusieurs problèmes de santé détectés auparavant

Le natif de Lyon avait également joué pour Lecce, Châteauroux, l'Ormonia Nicosie, Tours et Évian. Bryan Bergougnoux avait ensuite troqué ses crampons pour sa casquette d'entraîneur. Le dernier club où il entraînait restera à jamais le Havre, où il était encore adjoint Didier Digard. Il y a quelques jours seulement, l'ancien attaquant de l'OL célébrait le maintien du club normand.

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Depuis la fin de sa carrière de joueur, Bryan Bergougnoux avait déjà connu plusieurs problèmes de santé, notamment un cancer de la parotide ainsi qu'un AVC. Il laisse derrière lui quatre enfants.

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