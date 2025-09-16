«Chicago», «Les demoiselles de Rochefort», «Le Roi Soleil»... Voici les comédies musicales attendues à Paris dès cet automne

Les comédies musicales investissent dès l'automne les scènes parisiennes. Entre nouveautés, grands retours et adaptations événement, voici celles qui vont faire parler d'elles.

La créative «petite boutique des horreurs»

Un fleuriste sur le point de faire faillite, une fleur étrange qui va relancer l’activité mais s’avère être carnivore... «La petite boutique des horreurs», adapté du musical «Little shop of horror» imaginé en 1982 à New York, d’après le film de Roger Corman, investit le théâtre de la Porte Saint-Martin à la rentrée. Au programme : une comédie musicale mise en scène par le génial duo Christian Hecq et Valérie Lescot, qui mêle humour et horreur dans un décor délicieusement vintage et ultra inventif. Pour preuve, sur scène, la terrible plante carnivore baptisée Audrey II s’animera et évoluera sous les yeux des spectateurs, passant de 50 cm à 3 mètres grâce au travail de la plasticienne Carole Allemand. Un spectacle créé avec succès en 2022 à l’Opéra-Comique pour dix représentations données à guichets fermés.

«La petite boutique des horreurs», Théâtre de la Porte Saint-Martin, Paris (10e).

«Les Demoiselles de Rochefort» au Lido

Un film culte porté sur scène. Le Lido va vibrer au rythme des chansons des «Demoiselles de Rochefort». Adaptée du mythique long-métrage de Jacques Demy et portée par la musique de Michel Legrand, cette comédie musicale et ses 36 interprètes redonnent vie sur scène aux célèbre jumelles Delphine et Solange, campées à l’écran par Catherine Deneuve et sa regrettée sœur Françoise Dorléac. Deux rôles repris en alternance par quatre chanteuses issues de la scène lyrique et jazz, sur une mise en scène de Gilles Rico.

«Les Demoiselles de Rochefort», à partir du 2 octobre, théâtre du Lido, Paris (8e).

Shy’m dans le spectacle culte «Chicago»

La comédie musicale culte Chicago, créée en 1975 par Bob Fosse puis remontée en 1996, est de retour à Paris dans sa version française. Cette adaptation produite par Stage Entertainment et dévoilée en 2018 avec un immense succès au théâtre Mogador, sera à l’affiche du Casino de Paris à partir du 7 novembre avec une nouvelle distribution. Sur scène, la chanteuse Shy’m et la comédienne Vanessa Cailhol y tiendront les rôles-titres de Velma Kelly et Roxie Hart, dans ce récit qui mêle, meurtre, corruption, manipulation médiatique, trahison...

«Chicago», à partir du 7 novembre, Casino de Paris, Paris (9e).

«Le roi soleil» de Kamel Ouali a 20 ans

Pour célébrer ses 20 ans, la comédie musicale «Le Roi Soleil» montée par Kamel Ouali et produite par Dove Attia en 2005, opère son retour sur scène. Deux décennies après avoir incarné Louis XIV sur les planches, Emmanuel Moire reprendra le rôle-titre dans ce show qui bénéficie pour l’occasion d’une toute nouvelle version. Pour retracer le destin du monarque à l’origine du château de Versailles, il sera notamment accompagné par Louis Delort, la chanteuse Lou ou encore Flo Malley. Le spectacle sera à l’affiche dès la fin de l’année au Dôme de Paris, avant de partir en tournée à travers l’Hexagone jusqu’en juin 2026.

«Le Roi Soleil», du 4 décembre 2025 au 18 janvier 2026, Dôme de Paris (15e), et en tournée à travers l’Hexagone.

«La cage aux folles» avec Laurent Lafitte

Laurent Lafitte va donner de la voix en décembre. L’acteur de 52 ans campera prochainement le rôle de Zaza dans une nouvelle adaptation en français de la comédie musicale «La cage aux folles», créée à Broadway en 1983, d’après la pièce de théâtre de Jean Poiret. Traduite et mise en scène par Olivier Py, cette nouvelle production sera fidèle à l’esprit du musical de Jerry Herman et Harvey Fierstein, donnant à voir un spectacle tourné vers le cabaret et résolument engagé pour les droits LGBTQ+.

«La cage aux folles», du 5 décembre au 10 janvier, Théâtre du Châtelet, Paris (1er).

Une nouvelle adaptation du «Fantôme de l’opéra»

«Le fantôme de l’opéra», mythique comédie musicale jouée à Broadway durant trente-cinq ans, avant de tirer sa révérence en 2023, investira les planches parisiennes dès cet automne. Le roman de Gaston Leroux fait l’objet d’une nouvelle adaptation au théâtre Antoine, avec à la clef l’envie de proposer un musical «moderne». Un ouvrage adapté par Benoît Solès («La machine de Turing»), mis en scène par Julien Alluguette («Les marchands d’étoiles»), avec Bastien Jacquemart, à l’affiche des «Misérables» l’année dernière au Châtelet, dans le rôle du célèbre fantôme hantant l’opéra Garnier.

«Le fantôme de l’opéra», du 22 octobre au 11 janvier, Théâtre Antoine, Paris (10e).