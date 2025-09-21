IA : Sylvester Stallone rêve d'un prequel de «Rambo» avec des images de lui rajeuni grâce à une intelligence artificielle

Sylvester Stallone a révélé avoir proposé un préquel de «Rambo» piloté par l'IA avant le lancement de la version qui est actuellement en développement.

On l’a pris « pour un fou». Sylvester Stallone, 79 ans, a expliqué avoir un temps planché sur un projet de prequel de «Rambo» dans lequel il aurait lui-même joué, avant qu’une intelligence artificielle ne le rajeunisse en jeune homme de 18 ans.

Si le projet s’était concrétisé, l’acteur de 79 ans aurait fait appel à la technologie de rajeunissement numérique, notamment utilisée par Harrison Ford dans les premières scènes du dernier Indiana Jones. «Je voulais faire le premier film avec de l’IA… Je voulais réécrire l’histoire du premier Rambo», a expliqué l’acteur. «Tout le monde m’a pris pour un fou [quand j’ai soumis cette idée]. Mais la technologie est assez sophistiquée pour me plonger dans Saïgon à 18 ans et utiliser la même image. Ce n’est pas un si grand écart», a souligné Sylvester Stallone, dans un podcast de The Playlist.

À Screen Rant, il a expliqué : «Je voulais réécrire l’histoire du premier Rambo parce que je voulais que Rambo soit le gars le plus sympa de l’école, le major de promotion, le roi du bal de promo, et tout ça (…) Quand il part au Vietnam, il pense que ça va être une mission éclair de trois semaines, mais on le voit se faire torturer et capturer, ses amis se faire assassiner... Et c’est comme ça que je suis devenu ce que je suis, mais à l’origine, j’étais un bon vivant, ce genre de chose. Et je me suis dit :’On pourrait faire ça avec l’IA’, mais on a tergiversé trop longtemps et ils ont pris le relais, et je leur souhaite bonne chance», a ajouté l’interprète original de John Rambo.

L’acteur dit avoir abandonné son idée et ne devrait d’ailleurs pas être impliqué dans le projet de film sur la jeunesse de Rambo actuellement en développement. Dans ce long-métrage, qui prendrait aussi pour sujet la jeunesse du personnage en plongeant dans la période où il est déployé au Vietnam, c’est l’acteur Noah Centineo qui devrait prêter son image au jeune homme.

Sortis entre 1982 et en 2019, les précédents films de la saga Rambo ont généré de plus de 850 millions de dollars de recettes au box-office mondial.