«Le Bal de Paris de Blanca Li» : on a testé ce spectacle immersif en réalité virtuelle, et voici ce qu'on en a pensé

Avec «Le Bal de Paris de Blanca Li», la réalité virtuelle flirte avec la danse et la musique pour un rendu à couper le souffle. CNEWS a testé ce spectacle immersif présenté actuellement à la Seine Musicale.

Une expérience hybride totalement hors du commun. Jusqu’au 2 novembre prochain, la chorégraphe espagnole Blanca Li, qui ne cesse de réinventer la danse à travers ses créations, invite le public au plus près des artistes dans son «Bal de Paris» en réalité virtuelle, présenté dans l’enceinte de la Seine Musicale. C’est là, au sous-sol de cet imposant édifice de Boulogne-Billancourt, que ce spectacle vivant et immersif se déroule. Ou tout du moins que les spectateurs, et également acteurs, sont conviés à prendre place.

Réunis par petits groupes - une dizaine de personnes par session -, vous vous voyez remettre un équipement ultra sophistiqué. Ordinateur fixé sur le dos, capteurs placés sur les bras et les jambes, et casque de réalité virtuelle vissé sur la tête, vous voilà prêts à embarquer pour une aventure des plus féériques. Une aventure que vous n’effectuerez pas seuls néanmoins, puisque deux danseurs professionnels, aussi armés de ce costume d'un nouveau genre, joueront les guides et virevolteront en direct devant vous.

© DR

Coupés du monde, et orientés grâce à des casques audio, vous devez, dans un premier temps, créer votre avatar en choisissant, dans un boudoir virtuel, une tenue de soirée parmi les modèles créés spécialement pour l’occasion par la prestigieuse maison Chanel et reproduits en 3D. Vous pouvez les essayer à votre guise et vous admirez face à un immense miroir. A noter qu’il n’y a aucun risque que vous trébuchiez, tous les utilisateurs étant visibles en temps réel. C’est parti, place désormais au bal.

Des décors somptueux, un univers féérique

Pendant une trentaine de minutes, l'histoire d’amour contrariée de l'héroïne Adèle vous est racontée en trois actes. Les tableaux s’enchaînent, et chacun évolue dans des décors somptueux, fournis et détaillés qui laissent sans voix. Plus aucune frontière ne semble exister entre les danseurs et les spectateurs. Outre cette invitation à danser la valse ou le French cancan - sans aucune obligation par ailleurs - , vous prendrez le bateau, monterez à bord d’un train, assisterez à une garden-party et vous perdrez dans un labyrinthe aussi incroyable que celui d’Alice au pays des merveilles.

Si le corps est bel et bien à la Seine Musicale, l’esprit, lui, est ailleurs, même une fois l’expérience virtuelle terminée et le matériel ôté. Une danseuse propose de poursuivre ce rendez-vous insolite par une chorégraphie à exécuter tous ensemble, et cette fois-ci de manière bien réelle. «Le Bal de Paris de Blanca Li» qui mêle danse, musique, mode et nouvelles technologies, mérite amplement son Lion de la meilleure expérience VR à la Mostra de Venise en 2021.

Le Bal de Paris de Blanca Li, jusqu'au 2 novembre, Seine Musicale (92). Conseillé à partir de 13 ans.