Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

César 2026 : Jim Carrey se verra remettre un César d'Honneur lors de la prochaine cérémonie

La carrière de Jim Carrey sera célébrée lors de la prochaine cérémonie des César. [Michael Tran / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

CANAL+ vient d’annoncer la remise d’un César d’Honneur à l’acteur canadien Jim Carrey sur la scène de l’Olympia, lors de la 51e cérémonie à suivre en direct le vendredi 27 février 2026 sur la chaîne cryptée. 

L’homme aux mille visages. Après le réalisateur Costa-Gavras et la comédienne Julia Roberts en 2025, ce sera au tour de Jim Carrey de se voir remettre un César d’Honneur sur la scène de l’Olympia à l’occasion de la 51e édition de la cérémonie à suivre en direct sur CANAL+ le vendredi 27 février prochain. 

Le comédien de 63 ans, débarqué à Los Angeles de son Canada natal en 1981 avec 1.000 dollars en poche, a connu un succès fulgurant en 1994 grâce à trois films - «The Mask», «Ace Ventura, détective chiens et chats» et «Dumb & Dumber» - qui propulseront sa carrière vers les sommets en faisant de lui le premier acteur à tenir le rôle principal dans trois films n°1 du box-office en une seule année. 

Jim Carrey s’est dès lors imposé comme un des comédiens les mieux payés d’Hollywood, enchaînant les comédies où l’élasticité de son visage et son exubérance faisaient merveille («Disjoncté» en 1996, «Menteur, menteur» en 1997 et «Fous d’Irène» en 2000). 

Performance remarquable

Il n’hésite pas non plus à se tourner vers des rôles plus dramatiques, comme «The Truman Show», «Man on the Moon» ou encore «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» qui lui vaudront la reconnaissance de la critique et du métier, avec deux Golden Globes du meilleur acteur à la clef. 

Le comédien n’a eu de cesse d’explorer les frontières de son art, jouant dans des comédies familiales (Le Grinch), des adaptations de jeux vidéo (Sonic), des comédies romantiques (Yes man) ou des thrillers inquiétants (Le Nombre 23), et même le doublage (Le Drôle de Noël de Scrooge). En 2018, il a incarné le personnage de Jeff Piccirillo dans la série de Michel Gondry «Kidding», avec une performance remarquable de justesse. 

Sur le même sujet The Mask : Jim Carrey n'est pas contre l'idée de tourner une suite, mais à une condition Lire

Célébré pour ses performances les plus folles, Jim Carrey a su construire au fil de sa carrière une palette de rôles vertigineuse, refusant de se laisser enfermer dans un genre, avec une soif de se réinventer sans cesse en usant de sa notoriété pour explorer son art au-delà des possibles, comme acteur, mais aussi en tant qu'auteur et artiste visuel. 

CinémaJim CarreyCésar 2026culture

À suivre aussi

«Avatar : la voie de l'eau» : le 2e volet de la saga de James Cameron de retour au cinéma en 3D dès ce mercredi
Obsèques de Claudia Cardinale : Paul Belmondo, Catherine Jacob, Yvan Attal… De nombreuses personnalités réunies ce mardi à Paris pour un dernier hommage à l’actrice
Paul Bettany ne peut plus regarder le film «Chevalier» pour une raison bien précise

Ailleurs sur le web

Dernières actualités