Cinéma : Diane Keaton, actrice oscarisée, est décédée à l'âge de 79 ans

L'actrice américaine Diane Keaton, oscarisée en 1978 pour son rôle dans «Annie Hall», est décédée en Californie à l'âge de 79 ans, a annoncé samedi un porte-parole de la famille au magazine People.

Une triste nouvelle pour Hollywood. L'actrice oscarisée Diane Keaton est morte à l'âge de 79 ans, a indiqué un porte-parole de la famille ce samedi 11 octobre.

Toutefois, dans l'immédiat, aucune précision n'a été apportée sur les circonstances de son décès.

Diane Keaton a fait ses débuts à Hollywood en 1970 dans le film «Lune de miel aux orties». Sa longue filmographie inclut également son rôle dans «Le Parrain», sorti en 1972, dans lequel elle incarne l'épouse d'Al Pacino.

Compagne du réalisateur Woody Allen, dont elle restera la proche amie et actrice fétiche après leur séparation, Diane Keaton a joué dans nombre de ses films.

Un Oscar en 1978

C'est d'ailleurs pour son rôle dans le film de Woody Allen, «Annie Hall», qu'elle remporte en 1978 l'Oscar de la meilleure actrice. Elle sera d'ailleurs nommée à trois reprises en 1981, 1996 et 2003.

La barre des 70 ans passée, Diane Keaton a poursuivi sa carrière, apparaissant notamment dans «Le Book Club» en 2018, où elle jouait un rôle de retraitée, tout comme dans «Poms» en 2019.

Dans un entretien à l'AFP à l'occasion de la sortie de ce dernier, Diane Keaton avait déclaré ne pas penser à la vieillesse ou à la retraite. «Et si jamais plus personne ne m'appelle (pour tourner), j'ai plein de hobbies qui me passionnent pour occuper mon temps», avait-elle affirmé.

Jamais mariée, mère de deux enfants adoptifs, elle avait dit également n'avoir aucun regret, y compris dans sa vie personnelle.

«Je crois que je suis l'une des rares femmes célibataires de mon âge à avoir fait des films sans s'être mariée, peut-être que je suis une anomalie ?», avait plaisanté l'actrice, qui a eu de longues histoires d'amour avec des stars comme Warren Beatty et Al Pacino.

Pour son dernier rôle au cinéma, en 2024, Diane Keaton avait partagé l'affiche de «Summer Camp» avec Kathy Bates et Alfre Woodard.