Harry Potter : Keira Knightley appelle au respect de J.K. Rowling face au boycott de l'audiobook de la saga

En pleine promotion du film «La disparue de la cabine 10», actuellement disponible sur Netflix, Keira Knightley a tenu un discours d’apaisement à propos de J.K. Rowling et des critiques sur ses positions sur la transsexualité.

Il faut de tout pour faire un monde. Actuellement en tournée promotionnelle du film «La disparue de la cabine 10» récemment mis en ligne sur Netflix, Keira Knightley a été interrogée par le site américain Decider sur sa participation à l’audiobook de la saga littéraire Harry Potter, dans lequel elle prête sa voix au personnage de Dolores Jane Ombrage, la sous-secrétaire d’État auprès du ministre de la magie, et l’appel au boycott de certains fans de l’œuvre de J.K. Rowling en raison de ses positions sur la transsexualité.

«Je n’étais pas au courant de cela. Je suis désolée. Vous savez, j’ai le sentiment que nous vivons à une époque où nous allons tous devoir apprendre à vivre les uns avec les autres, vous ne pensez pas ? Nous avons tous des opinions différentes. Je souhaiterais que nous puissions tous se respecter», a-t-elle indiqué. Malgré les polémiques autour des positions de J.K. Rowling, la saga Harry Potter continue de rencontrer un succès mondial. Le jeu vidéo «Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard» sorti en 2023 a été acclamé par la critique et les joueurs, tandis que la série en préparation chez HBO Max est un des fictions les plus attendues du moment.

Adapté du roman éponyme de Ruth Ware, «La disparue de la cabine 10» voit Keira Knightley incarner une journaliste invitée à passer trois jours à bord d’un yacht de luxe pour y effectuer un reportage au milieu de personnes parmi les plus influentes au monde. Un soir, elle assiste au passage par-dessus bord d’une des invitées. Mais personne ne semble la croire. Elle va alors chercher à comprendre ce qui se passe au péril de sa vie.