Booba : le rappeur mis en examen pour harcèlement aggravé sur la compagne de son rival Gims

Le rappeur Booba, Elie Yaffa de son vrai nom, a été mis en examen ce vendredi 17 octobre pour harcèlement aggravé sur Demdem, la compagne du chanteur Gims.

Placé en garde à vue mercredi en raison d'une plainte déposée par le chanteur Gims, le rappeur Booba a été mis en examen pour harcèlement aggravé ce vendredi 17 octobre. Les faits qui lui sont reprochés concernent Demdem, la compagne de son rival.

La garde à vue, dont le rappeur est sorti jeudi en milieu de journée, visait à l'interroger sur la plainte déposée en août 2024 pour harcèlement moral et cyberharcèlement par Gims et sa compagne Demdem, respectivement Gandhi Djuna et Adja-Damba Dante à l'état civil.

D'après les informations du parquet à CNEWS, cette plainte dénonçait des faits ayant commencé en 2018. Il était reproché à Booba, Elie Yaffa de son vrai nom, d'avoir tenu des propos relevant du harcèlement, en ligne et lors de concerts, à l'égard de Demdem.

Une incapacité de travail de 10 jours

Les investigations avaient été confiées à la Brigade de répression de la délinquance faite aux personnes (BRDP), qui a procédé aux constatations en ligne. La plaignante, elle, s'était vue reconnaître une incapacité de travail de 10 jours.

Une information judiciaire a été ouverte le 16 octobre dernier, au lendemain de l'interpellation de Booba. Il a été mis en examen pour harcèlement moral ayant causé une ITT supérieure à 8 jours et commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.

Pour ce délit, le rappeur de 48 ans encourt trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. Booba a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'entrer en contact par tout moyen que ce soit avec la plaignante.

Des «actes toxiques et nuisibles»

Les avocats d'Elie Yaffa n'ont pas commenté pour l'instant mais celui de Gims et Demdem, Me David-Olivier Kaminski, a jugé «satisfaisant que la justice et la police aient démontré célérité et détermination pour interpeller M. Yaffa et faire cesser ses agissements».

«À ce jour, nous constatons que Booba fait l'objet de plusieurs procédures pour harcèlement contre de nombreuses victimes. Il est grand temps que ces actes toxiques et nuisibles cessent !», a-t-il ajouté.

En octobre 2023, Booba a en effet été mis en examen pour harcèlement moral aggravé à l'encontre de Magali Berdah, fondatrice de Shauna Events, spécialisée dans les influenceurs. Il doit en outre être jugé le 3 décembre pour injure raciste contre une journaliste et un essayiste, ainsi que pour cyberharcèlement aggravé s'agissant de la première.