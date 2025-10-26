Noël 2025 : voici les beaux livres à offrir absolument

Année après année, les beaux livres demeurent un incontournable de Noël. On aime les feuilleter au coin du feu, se laisser happer par leurs images, ou tout simplement les exposer fièrement sur une étagère. Voici ceux qui nous ont tapé dans l’œil et qui méritent une place de choix sous le sapin.

«Renaud. Le livre», de Lolita Séchan et Erwan L’Éléouet

© La Martinière

Cela fait désormais un demi-siècle que Renaud fait résonner sa voix éraillée dans le cœur des Français, avec son éternel bandana rouge autour du cou et ses textes empreints de poésie, de révolte et de tendresse. Pour fêter ses 50 ans de carrière, sa fille Lolita Séchan, fruit de son union avec Dominique Quilichini, a décidé de prendre la plume. L’autrice et dessinatrice, devenue manageuse du chanteur, sort «Renaud. Le livre», dans lequel elle dévoile la face intime de son «papounet». La petite Lola de la célèbre chanson «Morgane de toi» met en lumière ses luttes, la fièvre de Mai 68, ses joies, des secrets de famille, ou encore son apprentissage de la scène au côté de Coluche. Truffé d’archives inédites, ce livre coécrit avec le journaliste Erwan L’Éléouet raconte au plus près de la vérité la vie de Renaud. Il touche en plein cœur et séduira à coup sûr les fans.

«Renaud. Le livre», Lolita Séchan et Erwan L’Éléouet, éd. La Martinière, 44,90 €.

«Les mondes de Jane Austen», d'Helena Kelly

© Ynnis

«Orgueil et Préjugés», «Raison et Sentiments», «Emma»… Derrière ces classiques se cache une écrivaine visionnaire et une observatrice hors pair de la société anglaise du 19e siècle : Jane Austen, dont on célèbre cette année le 250e anniversaire de la naissance. Pour l’occasion, la Britannique Helena Kelly nous invite à plonger dans «Les Mondes de Jane Austen», un bel ouvrage richement illustré et documenté qui lève le voile sur les secrets de la reine de l’amour et de l’ironie, souvent imaginée écrivant paisiblement à la campagne, mais qui vécut en réalité une époque tourmentée, marquée par de profonds bouleversements politiques et sociaux.

«Les mondes de Jane Austen», Helena Kelly, éd. Ynnis, 38 €.

«Les 1000 albums incontournables», de Thomas Pawlowski

©Glénat

À l’heure du streaming, du single et des playlists, Thomas Pawlowski signe une vibrante déclaration d’amour au concept de l’album. Après «1000 Chansons préférées des Français» et «Chanteuses : la chanson française au féminin», l'auteur, grand passionné de musique et fin connaisseur des médias, continue de transmettre sa passion avec «Les 1000 albums incontournables», un ouvrage de référence pour les mélomanes, qui célèbre un siècle de création musicale dans toute sa diversité : Barbra Streisand rencontre Mylène Farmer, Diam’s converse avec Françoise Hardy, tandis que Charles Aznavour croise la route de Queen. Entre données de ventes, récompenses, sondages, anecdotes et coups de cœur personnels, ce guide foisonnant est une invitation à redécouvrir le plaisir d’écouter, de ressentir et de se souvenir.

«Les 1000 albums incontournables», Thomas Pawlowski, éd. Glénat, en librairie le 13 novembre, 39,95 €.

«Mon BBcédaire», de Brigitte Bardot

© Fayard

Le dictionnaire de sa vie. Près de trente ans après la parution de ses mémoires, Brigitte Bardot reprend la plume avec «Mon BBcédaire», un ouvrage écrit à la main, à l’encre bleue, où chaque lettre reflète sa vision du monde, ses souvenirs, ses indignations, ses rencontres ou encore son engagement pour la cause animale, du A d’«abandon» au Z de «zoo». Page après page, mot après mot, la star de 91 ans se raconte sans détour, en se montrant insolente quand il le faut, espiègle par moments, mais toujours sincère et avec cette liberté de ton qui la caractérise. Un précieux ouvrage original et émouvant, sublimé par les illustrations d’Ayoub Bougria, à picorer sans modération.

«Mon BBcédaire», Brigitte Bardot, éd. Fayard, 19 €.

«Carnet de lecture», de Julia Myotte

© Larousse

Des lectures bien consignées. Vous dévorez les pages mais oubliez parfois les détails de l’histoire, l’intrigue et les personnages ? Alors ce carnet est fait pour vous. Imaginé par la passionnée de romance et booktokeuse Julia Myotte, créatrice du compte @bookss_addict, cet ouvrage en édition collector et limité, pensé comme un bullet journal, est un précieux outil. On peut y noter ses impressions, ses citations préférées, attribuer une note, commenter ses lectures ou encore relever de nombreux défis littéraires. Ce n’est pas tout : il est entièrement personnalisable grâce des planches de stickers, un pochoir et quatre marque-pages à colorier inclus. En somme, c’est le cadeau parfait pour un amoureux des livres.

«Carnet de lecture», Julia Myotte, édition collector et limitée, éd. Larousse, 10,99 €.

«bridgerton - 1001 idées créatives»

© Larousse

Pour les inconditionnelles de scrapbooking et de l’univers raffiné de «La Chronique des Bridgerton», la saga romantique signée Julia Quinn, on ne saurait trop vous conseiller «Bridgerton - 1001 idées créatives», un somptueux recueil aux teintes pastel qui regorge d’images, de stickers, de beaux papiers à découper, de recettes anglaises, mais aussi d’anecdotes sur les personnages et la vie à la cour. De quoi faire patienter les fans en attendant la quatrième saison, qui sortira sur Netflix en janvier, centrée sur l'histoire d'amour à la cendrillon entre Benedict Bridgerton et Sophie Baek, cette mystérieuse «Dame en argent» rencontrée lors d’un bal.

«Bridgerton - 1001 idées créatives», éd. Larousse, 22,99 €.

«L'Opéra de pics», de Samivel

© Glénat

Depuis sa première parution en 1944, «L’Opéra de pics» n’a rien perdu de sa force ni de sa modernité. Signé Samivel, écrivain, dessinateur et écologiste avant l’heure, il revient en librairies dans une nouvelle édition posthume qui promet d’émerveiller les amoureux de la haute montagne et tous ceux qui aiment contempler et rêver en altitude. Riche de cinquante aquarelles philosophiques, ce livre est une ode à la beauté brute des sommets et aux cimes enneigées. Avec ses lignes pures, sa palette minimaliste et son humour mordant, l’artiste isérois, disparu il y a plus de trente ans, y célèbre la nature tout en interrogeant la place de l’homme face à l’immensité du monde.

«L'Opéra de pics», Samivel, éd. Glénat, 30 €.

«Défilés de mode des seventies», de Jean-Luce Huré

© Larousse

Un témoin privilégié. Avec «Défilés de mode des seventies. Quand la mode libère les corps», le photographe français Jean-Luce Huré propose un panorama saisissant de la mode. Des podiums aux coulisses, il immortalise en noir et blanc les plus grands défilés depuis les années 1970. Ses clichés racontent une époque vibrante, entre éclats de rire et larmes, séances de maquillage et soirées inoubliables. Ils rendent hommage à la créativité sans limites de cette décennie mythique, portée par des créateurs iconiques tels que Yves Saint Laurent, André Courrèges, Sonia Rykiel, Kenzo, Pierre Cardin, Emmanuelle Khanh, Chantal Thomass ou encore Thierry Mugler. Un ouvrage à mettre sans hésiter entre les mains de tous les férus de style et de haute couture.

«Défilés de mode des seventies. Quand la mode libère les corps», Jean-Luce Huré, éd. Larousse, 39,95€.