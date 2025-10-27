Toute l’actu en direct 24h/24
«Le syndrome de la Havane - Menace sur l'Amérique» : la série documentaire vaut le prix Albert-Londres de l’audiovisuel à Jules Giraudat et Arthur Bouvart

La série revient sur l'affaire mystérieuse qui avait touché plus de 1000 diplomates américains à travers le monde. [© BROTHER FILMS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Jules Giraudat et Arthur Bouvart ont reçu le le 41e Prix Albert-Londres de l’audiovisuel pour leur documentaire «Le syndrome de la Havane – Menace sur l’Amérique».

Leur enquête de longue haleine a tout d'un haletant film d'espionnage. Jules Giraudat et Arthur Bouvart ont ce week-end reçu le Prix Albert-Londres de l’audiovisuel pour leur série «Le syndrome de la Havane – Menace sur l’Amérique».

Aussi exigent que passionnant, leur travail a été salué ainsi : «Engagement et indépendance sont les maîtres mots du travail de Jules Giraudat et Arthur Bouvart. Ils ont l’un et l’autre été présélectionnés par le jury Albert-Londres à plusieurs reprises. (...) Cette fois, c’est une mystérieuse affaire de syndrome de La Havane qui les mène dans les arcanes des services secrets américains, entre autres. En quatre épisodes, un thriller géopolitique haletant se déploie. La plupart des interlocuteurs indispensables au suivi de cette enquête sont présents. L’image offre des plans rares dans leur qualité. Deux ans et demi de travail, c’est de la belle ouvrage.»

Une histoire à couper le souffle

«Le syndrome de la Havane – Menace sur l’Amérique» revient sur l'affaire mystérieuse qui avait touché plus de 1000 diplomates américains à travers le monde. Tout commence à La Havane en 2016. Un diplomate américain s'effondre, victime d'une attaque insidieuse qui lui laisse des séquelles neurologiques irréversibles. Ce cas isolé va rapidement se transformer en véritable épidémie, touchant des centaines de personnes sur tous les continents...

Jules Giraudat et Arthur Bouvart sont partis à la rencontre de diplomates et d’espions qui tentent de percer le mystère de ces attaques. Aux enjeux géopolitiques se mêlent des découvertes scientifiques surprenantes. 

«Le Syndrome de La Havane - Menace sur l'Amérique» est toujours disponible sur l'App CANAL+.  

