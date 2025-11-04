Jean-Paul Rouve : l'acteur incarnera Samuel Paty dans un film attendu en 2026

L'acteur Jean-Paul Rouve devrait incarner au cinéma le professeur d’histoire-géographie assassiné en 2020 Samuel Paty, dans un film intitulé «Le Silence de Dieu».

Un nouveau rôle très délicat. Actuellement au théâtre dans une nouvelle adaptation de Molière, la star des Tuche, Jean-Paul Rouve, qui avait déjà relevé un défi de taille en 2023 en interprétant le romancier Gabriel Matzneff, accusé d'abus sexuels sur mineurs, dans «Le Consentement» de Vanessa Filho, incarnera Samuel Paty dans le film «Le Silence de Dieu», réalisé par Stéphan Streker, a annoncé Le Monde ce lundi.

Ce long-métrage, appelé à sortir en 2026, devrait revenir sur les derniers jours de la vie de l’enseignant mort décapité devant son collège par un islamiste en 2020 après avoir montré des caricatures du Prophète dans le cadre d’un cours sur la liberté d’expression, proposant aux élèves qui le souhaitaient de ne pas les regarder. Samuel Paty avait 47 ans.

Le réalisateur Stephan Streker souhaiterait livrer un film introspectif loin de tout sensationnalisme. Pour l’instant, les détails sur le scénario et le reste du casting n’ont pas été communiqués.

Le cinéaste belge avait été nommé au César du meilleur film étranger en 2018 pour «Noces», qui relatait l’histoire d’une jeune fille d’origine pakistanaise dont la famille tente de lui imposer un mariage traditionnel. Il a également réalisé «L’Ennemi», qui retraçait l’affaire Wesphael, ex-député belge accusé de l’assassinat de son épouse Véronique Pirotton en 2013.

Ce n’est pas la première fois que la mort de Samuel Paty, qui avait bouleversé la France et relancé le débat sur la laïcité, la liberté d’expression et la lutte contre l’islamisme radical inspire le monde culturel.

Outre de nombreux ouvrages, ainsi que des documentaires - dont «Le collège de monsieur Paty» diffusé récemment - elle est actuellement portée sur les planches au travers d’une lecture par Carole Bouquet du livre «Le Professeur» de l’auteur Émilie Frèche qui revenait sur les huit derniers jours de la vie de l’enseignant.

Un téléfilm, intitulé «La Rumeur», est par ailleurs en production sur un scénario d'Alice Géraud à qui l'on devait celui de ma mini-série «Sambre».