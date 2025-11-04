Le studio Paramount visé par la plainte d'un cadre affirmant avoir été licencié parce que «blanc et cinquantenaire»

Un ancien employé de la société Paramount Global accuse le studio de discrimination au travail en raison de son âge et de sa race. Il affirme avoir été licencié par qu’il était «blanc et cinquantenaire».

Une nouvelle affaire. Selon une information révélée par le site américain Entertainment Weekly, un ancien employé de Paramount Global (devenue Paramount Skydance Corporation en août dernier), la maison mère du studio Paramount, a porté plainte le 31 octobre dernier pour discrimination au travail en raison de son âge et de sa race. Joseph E. Jerome, aujourd’hui âgé de 58 ans, affirme ainsi avoir été licencié de son poste d’avocat pour l’émission «Entertainment Tonight» pour être «remplacer par des employés plus jeunes et moins expérimentés, et/ou d’une autre race».

Sa plainte fait référence à une réunion de travail de novembre 2023 où lui et ses collègues auraient été exhortés à trouver le moyen de rajeunir leur audience. Il affirme avoir été critiqué de manière répétitive pour avoir des idées «vieilles». Joseph E. Jerome, qui a travaillé au sein de la société pendant près de 30 ans, précise que des bonus étaient promis aux managers afin de mettre en place les directives DEI - Diversité, équité et inclusion – au sein de l’entreprise, et qu’un des quatre objectifs était d’augmenter le nombre de salariés féminins ainsi que de différentes ethnies à des postes de cadres.

Joseph E. Jerome explique dans sa plainte avoir été remplacé par un homme noir de 25 ans fraîchement diplômé de l’université. Ce n’est pas la première fois qu’une plainte de ce type est formulée devant un tribunal. En janvier dernier, le président américain Donald Trump avait signé un décret pour mettre fin à ce qu’il a qualifié de «discrimination illégale» afin de restaurer «l’opportunité basée sur le mérite». En avril, les studios CBS avait signé un accord avec un ancien employé accusant l’entreprise de mener une campagne de discrimination envers les hommes blancs hétérosexuels à travers leur politique de quotas en faveur de la diversité.