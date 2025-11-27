Fortnite donne vie à un chapitre jamais vu de Kill Bill et dévoile le premier teaser avec Uma Thurman

Dans le célèbre jeu vidéo Fortnite, Uma Thurman se frotte à nouveau à l’univers de Kill Bill et reprend son personnage de Béatrix Kiddo, surnommée la mariée. Les premières images ont été dévoilées.

Uma Thurman s’anime. Deux décennies après avoir joué dans la célèbre saga «Kill Bill» de Quentin Tarantino, l’actrice a repris son rôle dans le jeu vidéo Fortnite. La bande-annonce a été dévoilée mercredi. Elle met en scène une version animée de la star et donne vie à un chapitre de Kill Bill jamais tourné par le réalisateur.

«Quentin Tarantino rêvait d'un chapitre de Kill Bill qui n'a jamais vu le jour au cinéma, un chapitre intitulé «Yuki's Revenge» ( La revanche de Yuki, ndlr). Plus de 20 ans plus tard, Tarantino et Epic se sont associés pour donner vie à cette histoire dans Fortnite», souligne la société en marge de ce premier teaser.

Une séquence fidèle à l'esprit du film

Dans ces images, on voit le personnage de Yuki se rappeler au bon souvenir de Béatrix Kiddo, incarnée par Uma Thurman, alors qu’elle se trouve devant un motel. Une rencontre qui va donner lieu à de nombreux échanges de coups de feu dans une ambiance et sur une bande-son fidèle à l’esprit du long métrage. Une séquence réalisée en collaboration avec le cinéaste et Uma Thurman, grâce au moteur de création 3D Unreal Engine, explique Epic qui, selon le magazine américain Entertainment Weekly, a également fait appel à «la technologie de capture de mouvement pour transférer le jeu et les expressions faciales de l’actrice dans un paysage numérique».

L’intégralité de ce chapitre baptisé «La vengeance de Yuki» sera diffusé en avant-première dans Fortnite le 30 novembre à 20h (CET). De quoi ravir les cinéphiles, qui 20 ans après le premier volet de «Kill Bill», vont pour voir découvrir une scène inédite. Une séquence qui «figurait dans les premières versions du scénario, mais qui n'avait jamais été filmée pour des raisons de budget et de rythme», d’après Entertainment Weekly.