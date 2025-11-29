Noël 2025 : les mangas à offrir absolument cette année

Toujours très actives, les maisons d'éditions de mangas nous ont livré une année 2025 pleine de surprises. Entre nouveautés rafraîchissantes et éditions prestigieuses d'œuvres patrimoniales, voici celles à offrir aux fans.

Kiki la petite sorcière et pompoko anime comics

Après une pause de plusieurs années autour des éditions Anime Comics et des art books des œuvres du studio Ghibli, Glénat a repris le chemin des imprimeurs pour nous livrer en cette fin d'année deux chefs d'œuvres : Pompoko d'Isao Takahata et Kiki la Petite Sorcière de Hayao Miyazaki. Nul besoin de présenter ces deux classiques humanistes, dont il reste toujours admirable de pouvoir s'émerveiller des dessins dans leur version papier et tout en couleur. A noter, pour les fans, Kiki profite aussi de l'édition du magnifique ouvrage Tout l'Art de Kiki la Petite Sorcière, pour découvrir les dessins préparatoires et de magnifiques celluloïds.

Kiki la Petite Sorcière et Pompoko, Anime Comics, Glénat Manga, 15,50 € chacun

Intégrale My hero academia

Publié en France depuis 2016 par les éditions Ki-oon, My Hero Academia fait partie des mangas stars de ces dernières années. Ce shonen d'une efficacité exemplaire met en scène un monde où 80 % de la population possède des super-pouvoirs. Mais pas de chance pour Izuku Midoriya, qui est né sans «Alter». Un comble puisque le jeune garçon rêve justement d'intégrer la grande académie Yuei, où les héros apprennent à maîtriser leurs dons. Alors que la série compte actuellement 42 tomes, les 14 premiers sont disponibles en deux coffrets distincts qui feront un maximum d'effet sous le sapin. Au total, les 42 tomes seront réunis dans 6 beaux coffrets illustrés avec un effet frise saisissant quand vous les placerez les uns à côté des autres.

Intégrale My Hero Academia, de Kohei Horikoshi, éd. Ki-oon, 2 coffrets volumes 1 à 7 et volumes 8 à 14, 48,65 € chacun

H2

Un classique incontournable s'offre une magnifique édition chez Delcourt-Tonkam en cette fin d'année. H2 nous relance dans un épopée «baseballistique» dont le génial Mitsuru Adachi a le secret. On plonge alors dans le quotidien de Hiro et Atsushi qui, après avoir excellé au lancer et à la batte au collège, arrivent dans un lycée où ce sport est relégué au 3e plan. Plein d'entrain, ils vont alors devoir bâtir une équipe, tout en composant avec de nombreux obstacles et des histoires d'amour adolescentes. Bourré d'humour et touchant, H2 est à découvrir désormais dans une édition double regroupant donc deux tomes en un. Les amoureux de MIX du même auteurs seront ravis, mais ce sont surtout tous les amoureux de mangas qui doivent s'offrir cette lecture saine d'une œuvre admirable.

H2 - Edition Double, de Mitsuru Adachi, éd. Delcourt-Tonkam, 15,99 €

Le Garçon et le Dragon (doki doki)

Avec Le Garçon et le Dragon, c'est l'un des plus beaux et touchants mangas de cette fin d'année que publie Doki-Doki dans une édition superbement mise en page et en couverture. Cet Isekaï, qui devrait séduire les amateurs du genre, nous plonge dans la drôle d'aventure de Shitarô, un collégien, qui va être happé dans le monde du Dieu des dragons, Yamabuki. Ce dernier cherche une fiancée pour son futur mariage et choisi par erreur le jeune garçon. Les amateurs de merveilleux et notamment du Voyage de Chihiro seront ravis de ce one-shot qui se déploie sur plus de 300 pages magnifiquement mises en scène par son autrice, Idonaka.

Le Garçon et le Dragon, de Idonaka, Doki-Doki, histoire complète en un tome, 14,90 €

Artbook Les carnets de l'apothicaire

Incontestable réussite de ces dernières années, La série Les carnets de l'apothicaire est mise en valeur dans ce splendide artbook grand format, qui rassemble plus de 300 illustrations réalisées par Touko Shino, qui a notamment travaillé sur les Light Novels originels. Croquis préparatoires, dessins inédits, interviews… Les amateurs et amatrices seront comblés.

Artbook Les carnets de l'apothicaire, de Touko Shino, éd. Ki-oon, 29,90 €

Mujina Into the Deep

Génie du dessin, Inio Asano est aussi un auteur bien installé au Japon et dont la réputation lui permet d'offrir des œuvres à la fois populaires et subversives. Après les brillants Dead Dead Demon's Dededededestruction et Bonne Nuit Punpun (éd. Kana), Asano revient avec un titre percutant : Mujina Into The Deep. Un titre qui nous plonge dans un Japon cyberpunk où chaque citoyen est rigoureusement contrôlé. Ceux qui échappent à ce totalitarisme deviennent des hors-la-loi nommés Mujina. Et c'est l'une de ces dernières, en la personne d'Ubume, dont on découvre le quotidien dystopique, entre contrat d'assassinats et plongée dans un Japon underground à la société déshumanisée. Inio Asano y posent ainsi de vraies questions sur notre avenir.

Mujina Into The Deep, de Inio Asano, éd. Kana, 13,25 € (pour public averti)

mobile suit Z gundam define

© Vega

Considérée comme l'un des meilleurs arcs de la saga Gundam, si ce n'est le meilleur tout court, Mobile Suit Zeta Gundam, diffusé en 1985 au Japon, a été un véritable choc pour les amateurs de mechas. En 2011, Hiroyuki Kitazume - déjà animateur sur la série d'origine et un as du dessin - a choisi de prendre sa plume pour en offrir la version manga que l'on peut désormais découvrir cette année grâce aux éditions Vega. Véritable tragédie proposant une trame qui approfondit l'univers Gundam, ce Mobile Suit Z Gundam Define est l'une des épopées les plus marquantes. Une fresque spatiale peuplée de robots et de surtout de personnages charismatiques, dont les drames personnels tissent un récit haletant.

Mobile Suit Z Gundam Define, de Hiroyuki Kitazume, éd. Vega, 15,50 €

kaijin fugeki

© Pika Edition

Comptant parmi les génies du dessin au pays du Soleil Levant aux côtés de Takehiko Inoue (Vagabond, Slam Dunk) et Shin'ichi Sakamoto (#DRCL, Innocent), le mangaka baptisé Oh!Great, alias Ito Ôgure, est de retour en France avec Kaijin Fugeki. L'auteur des déjà splendides Air Gear et Enfer et Paradis, nous plonge dans un univers où la chasse aux esprits côtoie la haute technologie. Il inscrit son œuvre dans une guerre contre les créatures mythiques japonaises qui agissent en provoquant des catastrophes surnaturelles nommées «Nocturnes». Dans cette lutte pour la survie de l'humanité, deux chamans Jin et Gao s'engagent avec une vision radicalement différente sur les moyens et la manière d'agir. Si chaque planche de Kaijin Fugeki fait tomber de sa chaise tout amateur de BD par sa beauté, on ne peut que saluer la volonté d'Oh!Great de narrer une histoire à nulle autre pareil. Eblouissant.

Kaijin Fugeki, de Oh!Great, éd. Pika, 7,70 €

Saint Seiya Time Odyssey 4

Devenue incontournable depuis quelques années à chaque Noël, la collection Kana Classics accueille un 4e tome dans sa série Saint Seiya Time Odyssey, en cette fin d'année. Jérôme Alquié (dessin) et Arnaud Dollen (scénario) s'intéressent ici à Shiryu, alias le chevalier du dragon, dans cette histoire parallèle à l'œuvre de Masami Kurumada. Alors que le dieu du temps Chronos déploie son plan machiavélique, les chevaliers de bronze se démènent, et Shiryu toujours prêt au sacrifice témoigne de toute sa force dans cette nouvelle aventure savamment mise en scène. Toujours dans l'hommage, tout en conservant l'ambition d'ajouter la touche française à cette œuvre culte, ce 4e tome poursuit avec brio ce spin-off.

Saint Seiya Time Odyssey - tome 4 -, de Jérôme Alquié (dessin) et Arnaud Dollen (scénario), éd. Kana, 14,25 €

berserk - édition prestige

Monument de la Dark Fantasy déjà plus qu'apprécié en France, Berserk - du regretté Kentaro Miura - a droit cette année a une édition prestige et grand format. On ne présente plus l'aventure de Guts qui s'est vendue à plus de 60 millions d'exemplaires dans le monde, dont 8 millions rien qu'en France pour la première édition. Un raz-de-marée qui est aujourd'hui devenu aussi culte que Game of Thrones dans leur genre commun. Il fallait donc rendre hommage à ce chef-d'œuvre dont le premier tome était paru en 1989 au Japon et dont le récit se poursuit encore en 2025, repris par Koji Mori, après le décès brutal de Kentaro Miura en 2021. Glénat livre donc une version ultime du manga avec des pages colorisées inédites en France, une couverture cartonnée rigide ornée d'inscriptions en relief, un grand format (188x264), une nouvelle traduction ou encore un nouveau lettrage. De quoi ravir les fans. Chaque tome contient l'équivalent de deux tomes de l'édition simple et coûtera 24,90 €. Après les deux premiers tomes, parus en juin, Glénat prévoit de publier cette édition au rythme de trois tomes par an.

Berserk - Edition Prestige, de Kentaro Miura, éd. Glénat, 24,90 € (pour public averti)

Erio and the electric doll

© Mangetsu

Affichant l'un des plus beaux coups de crayon du moment, Erio & The Electric Doll est l'un des mangas phares de 2025. Mangetsu nous plonge ici dans une aventure steam punk, où l'humanité a choisi d'abandonner l'électricité et les nouvelles technologies après une guerre meurtrière avec les machines. Dans ce monde low tech, on découvre un duo composé d'Ange, la dernière androïde en fonction, et Erio, une jeune fille possédant le pouvoir de générer de l'électricité. Elaboré comme un «road movie», le manga de Shimazaki Mujirushi (scénario) et Kuroimori (dessin) nous fait découvrir un monde où l'humanité tente de se reconstruire en envisageant un avenir sur le cendres du capitalisme. Mais les nombreuses zones d'ombres qui planent sur les origines de nos deux héroïnes et certains hommes corrompus laissent présager d'une intrigue qui pourrait monter en puissance.

Erio & The Electric Doll, de Shimazaki Mujirushi (scénario) et Kuroimori (dessin), éd. Mangetsu, 9,95 €

The Strange House

Auteur devenu star mais dont l'identité demeure secrète, Uketsu voit ses œuvres publiées en livres en France aux éditions du Seuil. Et les 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde ont intéressé aussi les éditeurs de mangas qui ont choisi d'adapter ses récits en cases et en bulles. C'est le cas de The Strange House qui s'offre une version manga chez Kana. «Que se cache-t-il derrière les murs ?» Voici la question qui hante les lecteurs de ce polar qui narre une enquête macabre après la découverte d'un plan d'architecte énigmatique... Haletant de bout en bout, The Strange House est habilement mis en scène autour d'un mystère indicible.

The Strange House, de Ayano Kyo (dessin) et Uketsu (scénario), éd. Kana, 8,10 €

L'indicible

Autre manga horrifique à (ne pas) mettre entre toutes les mains, L'Indicible rejoint la déjà riche collection des chefs d'œuvre de Lovecraft aux éditions Ki-oon. Gou Tanabe reprend sa plume pour adapter cette nouvelle du maître de l'horreur et du fantastique dont le nouveau cauchemar nous amène à découvrir un monde cosmique et secret. A travers le regard fasciné de Randolph Carter, Tanabe met en scène l'alter ego du célèbre écrivain dont les monstres hantent les rêves.

L'indicible, de Gou Tanabe, d'après H.P. Lovecraft, éd. Ki-oon, 18 €

Coffret fullmetal alchemist 20e anniversaire

Vingt ans ! Voilà deux décennies que Kurokawa a propulsé ses œuvres en France. Parmi les plus emblématiques, on retrouve le classique Fullmetal Alchemist. Il était donc impossible pour l'éditeur de ne pas saluer cet anniversaire avec l'un de ses titres phares. Pour l'occasion, un coffret spécial en édition limitée est proposé et il devrait ravir les fans. On peut y découvrir un ex-libris exclusif, un premier recueil d'histoires courtes, mais aussi un second recueil centré sur les petits gags en quatre cases que l'autrice, Hiromu Arakawa, s'amusait à dessiner. Attention ce coffret ne sera jamais réédité prévient l'éditeur.

Fullmetal Alchemist, coffret 20e anniversaire, de Hiromu Arakawa, éd. Kurokawa, 29,90 €

Rumiko Takahashi Colors

Voilà 47 ans que l'infatigable Rumiko Takahashi émerveille les amateurs de mangas, par sa folie et ses personnages au fort caractère. Maison Hikokku (Juliette je t'aime), Urusei Yatsura (Lamu), Ranma 1/2, Inuyasha, Rinne ou le récent Mao, ces œuvres témoignent que rien arrête son succès. Il fallait donc un superbe ouvrage de 400 pages pour admirer et compiler la plupart de ses merveilleux dessins. C'est désormais chose faite en France avec la parution de l'art book Rumiko Takahashi Colors (1978-2024) qui permet au fans de (re)plonger dans ses univers de fort belle manière.

Rumiko Takahashi Colors (1978-2024), Glénat, 45 €

Intégrale Goldorak

Une édition collector définitive pour fêter ses 50 ans de la première publication. Pages couleurs, histoires inédites, postface… UFO Robot Goldorak est chouchouté par les éditions Isan Manga, avec ce one-shot qui replace l'œuvre de Gô Nagai dans le contexte de sa parution, au mitan des années 1970.

Attention, ce volume unique est décliné en deux versions : la version standard, avec les noms des personnages et des attaques conformes à l’adaptation française de l’anime, mais aussi une version «Original Name Edition (ONE)», avec les termes japonais originaux, pour encore plus de fidélité.

Intégrale Goldorak, de Go Nagai, éd.Isan Manga, 34,99 €

dragon et caméléon

© Mana Books

Quand un mangaka surdoué - et a qui tout réussit - échange son corps avec celui de l'un de ses assistants réputé pour savoir copier le style de son mentor, on découvre Dragon & Caméléon, l'une des meilleures surprises de l'année.

Les éditions Mana Books profitent d'ailleurs de Japan Expo pour lancer le premier tome de cette série prometteuse signée Ryo Ishiyama, dont il s'agit du premier manga. Son style à la fois détaillé et cool nous offre un récit moderne fondé sur la rivalité entre ces deux protagonistes aux personnalités fondamentalement différentes. Il s'agit surtout d'un excellent titre pour plonger dans les coulisses du milieu des éditions japonaises, une véritable industrie portée par des artistes qui sacrifient beaucoup.

Dragon & Caméléon, de Ryo Ishiyama, éd. Mana Books, 7,95 €

Blitz

Après deux années sans nouvelles, 2025 sonne le grand retour du manga monégasque Blitz avec un 11e tome très attendu. On retrouve donc avec un certain plaisir la suite des aventures de Tom et Harmony dans l'univers impitoyable des échecs. Ce nouvel opus reprend là où nos génies des pions se sont arrêtés, avec la suite du tournoi Monaco Chess Grand Prix. Et cette reprise est une jolie surprise pour cette série qui avait remporté un beau succès en librairies depuis sa création. A la fois intelligent et drôle, Blitz offre un point de vue savoureux sur ce sport passionnant.

Blitz, de Cédric Biscay, Tsukasa Mori et Daitaro Nishihara, éd. Iwa, 8,95 €

Louve

Toujours à la recherche de mangas familiaux pouvant être partagés avec un jeune public, la maison d'édition Rue de Sèvres, via son label Le Renard Dorée, livre toujours un choix de bon goût dans sa collection. C'est le cas de Louve, une œuvre en deux tomes signés Miyako Miiya, qui s'impose comme une valeur sûre. L'autrice nous plonge au cœur de la vie de deux bergers pas comme les autres, Ur et Juf, un garçon humain et sa sœur qui n'est autre qu'une... louve. Loin des préjugés, le récit nous emmène dans un conte magnifiquement dessiné et interroge sur le droit à la différence et nos rapports aux autres.

Louve, de Miyako Miiya, éd. Le Renard Doré, récit complet en deux tomes, 9,90 €

30 ans de manga français

C'est tout un pan de l'histoire du manga et son assimilation culturelle dans l'Hexagone que les éditions Pix'n Love invitent à découvrir avec leur ouvrage «30 ans de manga français». Car de Variant à Dreamland -pour les plus connus-, les auteurs de «manfra» (contraction de manga et français) comptent désormais dans le paysage de l'édition avec de jolis succès. C'est à tous ces auteurs, héritiers des dessins venus d'Asie, que Nathanaël Bentura a choisi de rendre hommage. Entre interviews et volonté encyclopédique, ce beau livre, richement illustré, met en avant 80 titres (tous éditeurs confondus) qui sont partis à la conquête de l'Hexagone et même hors de ses frontières.

30 ans de Manga Français, de Nathanaël Bentura, éd. Pix'n Love, 39,90 €