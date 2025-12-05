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Cary-Hiroyuki Tagawa, acteur du «Dernier empereur» et de «Mortal Kombat», est mort à l'âge de 75 ans

Le comédien était aussi un passionné d'arts martiaux. [© Jamie McCarthy / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’acteur nippo-américain Cary-Hiroyuki Tagawa s’est éteint ce jeudi à l’âge de 75 ans. Il était connu pour ses rôles dans «Le dernier empereur» et «Mortal Kombat». 

Il a enchaîné les rôles pendant plus de quarante ans. L’acteur sino-américain Cary-Hiroyuki Tagawa est mort ce jeudi 4 décembre, à l’âge de 75 ans, à Santa Barbara, en Californie, des suites de complications après un accident vasculaire cérébral. Selon plusieurs médias américains, dont le Los Angeles Times, il était entouré de ses proches au moment de son décès. 

Fils d’un père militaire et d’une mère comédienne, Cary-Hiroyuki Tagawa, né à Tokyo, au Japon, le 27 septembre 1950, avait étudié aux États-Unis avant d’entamer une carrière sur le petit et grand écran. Le public l’avait découvert dans «Le dernier empereur» de Bernardo Bertolucci, sorti en 1987, dans lequel il endossait le rôle de l’eunuque, après sa prestation, un an auparavant, dans «Les aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin». 

Un pilier des séries

Ce passionné d’arts martiaux, pratique qu’il enseignait à Los Angeles, était ensuite apparu dans les films «Permis de tuer», «Dans les griffes du dragon rouge», «Soleil Levant», «Nemesis», mais surtout dans «Mortal Kombat». Dans ce blockbuster signé Paul W. S. Anderson en 1995, Cary-Hiroyuki Tagawa endossait le costume du sorcier Shang Tsung. 

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Ses fans ont pu ensuite le retrouver à l’affiche des longs-métrages «La planète des singes», «Pearl Harbor», ou encore «Mémoires d’une geisha». A la télévision, le comédien avait fait de nombreuses apparitions dans des séries comme «MacGyver», «Deux flics à Miami», «Clair de lune», «Heroes» et «Le maître du haut château», adapté du roman éponyme de Philip K. Dick. 

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