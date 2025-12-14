Lady Gaga : pourquoi la star a-t-elle interrompu son concert à Sydney ?

En plein concert à Sydney ce samedi, la star Lady Gaga a demandé à son équipe d'interrompre pendant quelques instants son show pour venir en aide à l'un de ses danseurs.

Une star attentionnée. Actuellement en tournée dans le monde entier avec son show Mayhem Ball, Lady Gaga se produisait ce samedi 13 décembre en plein air à Sydney, en Australie. Mais alors que la chanteuse enchaînait ses tubes devant un public conquis, le concert a soudainement été interrompu.

Michael just flew off the slippery stage and Gaga has stopped the show pic.twitter.com/eSYBJHiQFJ — James (@jamescarrollau) December 13, 2025

Comme l’attestent de nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux, l’Américaine de 39 ans a arrêté son interprétation du morceau «Garden of Eden» après la chute de l’un de ses danseurs de la scène. Michael Dameski a en effet glissé à cause de la pluie. Lady Gaga s’est immédiatement rendue auprès de l’artiste pour faire un point sur la situation. «Juste une seconde, s’il vous plaît», a-t-elle demandé avant de se tourner vers le jeune homme pour lui demander comment il allait et l’embrasser. Le concert a ensuite repris son cours.

Quelques heures après la performance, Michael Dameski a tenu à rassurer les fans sur son compte Instagram. «Salut tout le monde, je vais bien. Merci de vous être inquiétés. Je suis heureux d'avoir pu terminer le dernier spectacle de l'année», a-t-il indiqué.

Ce n’est pas la première fois que Lady Gaga doit suspendre l’un de ses concerts. Le 10 décembre dernier, à Brisbane, toujours en Australie, elle a été prise d’une crise d’éternuements qui l’a obligée à stopper son interprétation de «Die with a smile». Après une courte pause, le show a pu reprendre normalement.