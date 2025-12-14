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Lady Gaga : pourquoi la star a-t-elle interrompu son concert à Sydney ?

L'Américaine est actuellement en tournée mondiale. [© Chris Delmas / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En plein concert à Sydney ce samedi, la star Lady Gaga a demandé à son équipe d'interrompre pendant quelques instants son show pour venir en aide à l'un de ses danseurs. 

Une star attentionnée. Actuellement en tournée dans le monde entier avec son show Mayhem Ball, Lady Gaga se produisait ce samedi 13 décembre en plein air à Sydney, en Australie. Mais alors que la chanteuse enchaînait ses tubes devant un public conquis, le concert a soudainement été interrompu. 

Comme l’attestent de nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux, l’Américaine de 39 ans a arrêté son interprétation du morceau «Garden of Eden» après la chute de l’un de ses danseurs de la scène. Michael Dameski a en effet glissé à cause de la pluie. Lady Gaga s’est immédiatement rendue auprès de l’artiste pour faire un point sur la situation. «Juste une seconde, s’il vous plaît», a-t-elle demandé avant de se tourner vers le jeune homme pour lui demander comment il allait et l’embrasser. Le concert a ensuite repris son cours. 

Quelques heures après la performance, Michael Dameski a tenu à rassurer les fans sur son compte Instagram. «Salut tout le monde, je vais bien. Merci de vous être inquiétés. Je suis heureux d'avoir pu terminer le dernier spectacle de l'année», a-t-il indiqué.

Sur le même sujet Lady Gaga : la star révèle avoir pris du lithium pendant le tournage du film «A star is born» Lire

Ce n’est pas la première fois que Lady Gaga doit suspendre l’un de ses concerts. Le 10 décembre dernier, à Brisbane, toujours en Australie, elle a été prise d’une crise d’éternuements qui l’a obligée à stopper son interprétation de «Die with a smile». Après une courte pause, le show a pu reprendre normalement.   

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