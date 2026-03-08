Lady Gaga annonce qu’elle va «bientôt» se marier avec Michael Polansky

La chanteuse américaine Lady Gaga s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa vie personnelle. La star de la pop a révélé que son mariage avec son fiancé Michael Polansky devrait avoir lieu «bientôt».

Bientôt la bague au doigt. Lady Gaga a laissé entendre que son mariage avec son compagnon, l'entrepreneur et investisseur en technologie Michael Polansky, pourrait avoir lieu prochainement. Âgée de 39 ans, l’interprète de «Poker Face» a fait cette révélation dans l'émission «Romantic Radio», animée par Bruno Mars, avec qui elle chante en duo la ballade pop «Die with a smile».

«Mon fiancé et moi avons beaucoup voyagé cette année, mais nous allons nous marier bientôt», a-t-elle confié, avant de demander au chanteur de choisir une chanson spéciale pour leur futur mariage. En réponse, Bruno Mars a proposé : «Risk It All», un titre extrait de son nouvel album, qu’il a dédié aux tourtereaux.

Selon le média américain spécialisé «TMZ», le couple envisagerait d’attendre la fin de la tournée «Mayhem Ball Tour», prévue en avril 2026, pour organiser la cérémonie.

en couple depuis 2020

Lady Gaga et Michael Polansky ont commencé à se fréquenter en 2020. Ils avaient été aperçus pour la première fois lors d’une soirée du Nouvel An à Las Vegas, où ils avaient été photographiés en train de s’embrasser. Quelques semaines plus tard, ils avaient rendu publique leur idylle en se montrant très complices à Miami, à l’occasion du Super Bowl.

En 2024, lors des Jeux olympiques à Paris, la diva avait présenté son compagnon à Gabriel Attal, alors Premier ministre, comme son «fiancé», tandis que le couple assistait à une épreuve de natation à la Paris La Défense Arena.

Pour mémoire, Lady Gaga était auparavant fiancée à Christian Carino. Ils s’étaient séparés début 2019 après deux ans passés ensemble. En février 2015, elle s’était fiancée à Taylor Kinney, la star de «Friday Night Lights», mais le couple avait rompu ses fiançailles l'année suivante.