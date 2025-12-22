Egypte : un siècle après sa localisation, un temple près du Caire refait surface

Une équipe d’archéologues italiens a découvert des restes du temple solaire du pharaon Niousserê, souverain de la Ve dynastie de l’Égypte ancienne, au sein de la nécropole d’Abousir, située près du Caire.

Une découverte exceptionnelle. Une mission archéologique italienne a mis au jour des vestiges du temple solaire du roi Niousserê, de la Ve dynastie de l'Egypte antique, dans la nécropole d'Abousir, près du Caire, a indiqué, le 19 décembre dernier, le ministère égyptien des Antiquités.

Le site avait été identifié dès 1901 par l'archéologue allemand Ludwig Borchardt, connu pour avoir découvert en 1912 le célèbre buste de Néfertiti, mais le niveau élevé des nappes phréatiques avait alors empêché toute fouille.

Un édifice colossal de plus de 1.000 m2

Selon un communiqué du ministère, la mission italienne, dirigée par les égyptologues Massimiliano Nuzzolo et Rosanna Pirelli, a révélé pour la première fois plus de la moitié du temple, longtemps enfouie sous des sédiments du Nil.

Le ministère décrit un édifice colossal de plus de 1.000 m2, «avec une architecture unique le classant parmi les plus vastes et remarquables temples de vallée dans la nécropole de Memphis».

The sun temple of the Egyptian pharaoh Niuserre, who ruled 4,400 years ago, once covered more than 10,000 square feet. New excavations have revealed its entrance, original floor, and a massive threshold inscribed with a hieroglyphic calendar!https://t.co/rWi30g2jbHpic.twitter.com/7R37nSUO4r — Archaeology Magazine (@archaeologymag) December 16, 2025

Des éléments architecturaux, notamment des bases de colonnes, des revêtements muraux et des seuils en granite, ont été identifiés, ainsi qu'une rampe inclinée «reliant probablement le temple au Nil ou à l'un de ses bras».

Abousir, à une vingtaine de kilomètres au sud du Caire, est un site archéologique qui recèle notamment les pyramides de plusieurs pharaons, mais plus modestes en taille face aux trois mastodontes de Gizeh.

L'un des rares temples solaires identifiés à ce jour

Le temple de Niousserê fait partie d'un ensemble monumental dédié au culte du dieu soleil Rê et constitue l'un des rares temples solaires identifiés à ce jour.

Selon l'Université de Leicester, six temples solaires auraient été construits sous les pharaons de la Ve dynastie.

Seuls les vestiges de deux temples ont été confirmés à ce jour, dont celui de Niousserê, selon l'université britannique, célèbre pour avoir identifié les restes du dernier roi Plantagenêt Richard III, mort il y a cinq siècles.