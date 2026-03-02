Mort d'Oliver Grant : la cause du décès du producteur historique du Wu-Tang Clan révélée

Alors qu'Oliver Grant, producteur historique du célèbre groupe de rap new-yorkais Wu-Tang Clan, est mort le 23 février, son collectif a dévoilé la cause de son décès.

Cinq jours après l'annonce de la mort d'Oliver Grant, producteur historique du Wu-Tang Clan, le célèbre groupe de rap new-yorkais a confirmé la triste nouvelle, avant de communiquer les raisons de son décès.

Survenue le 23 février dernier, la nouvelle en avait attristé plus d'un. À commencer par les membres du Wu-Tang Clan et Method Man, qui s'était dit «dévasté», pendant que les rappeurs GZA et Raekwon avaient tenu à rappeler que le Wu-Tang «n'aurait jamais vu le jour sans Power», surnom d'Oliver Grant, disparu à l'âge de 52 ans.

«Un combat courageux et acharné contre un cancer du pancréas»

Dans un communiqué publié sur Instagram dans la nuit de dimanche à lundi, le Wu-Tang Clan a précisé les circonstances de la mort d'Oliver Grant : «Au nom de la famille Grant et Wu-Tang, c'est avec une immense tristesse que nous confirmons le décès d'Oliver Grant. «Power» s'est éteint le 23 février 2026, après avoir mené un combat courageux et acharné contre un cancer du pancréas».

Avant d'ajouter : «Véritable battant jusqu'à la fin, il était entouré de sa mère, de ses enfants, de sa famille et de ses amis les plus proches». Le collectif a également déclaré que les funérailles auront lieu le 14 mars 2026, dans la région de New York.

Né le 24 novembre 1970 à Staten Island à New York, Oliver Grant représentait fièrement le quartier de Park Hill. Devenu producteur de musique, mais surtout proche collaborateur du collectif Wu-Tang Clan, il a grandement participé aux premiers succès du groupe, notamment leur album «Enter the Wu-Tang».

Après sa franche réussite dans le monde de la musique, «Power» a exporté le succès du Wu-Tang Clan, en participant au lancement de Wu Wear, la ligne de vêtements du groupe, ou même en produisant «Wu-Tang : Shaolin Style», un jeu vidéo de combat mettant en scène les membres du groupe.