«L'Abandon» : casting, date de sortie... Ce que l'on sait du film qui reviendra sur les derniers jours de Samuel Paty

UGC a annoncé lundi la sortie prochaine de «L'abandon», un film qui racontera les dix derniers jours de Samuel Paty, avant son assassinat en octobre 2020. Cette production a été tournée dans le plus grand secret.

Le lundi 2 mars, dans les heures qui ont suivi le verdict dans le procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty, le groupe UGC a révélé qu'un film sur le destin tragique du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty avait été tourné durant l’été 2025. Baptisé «L'abandon», ce long-métrage devrait sortir dans les mois à venir au cinéma.

«Nous avons choisi de ne pas communiquer pour donner la priorité à la justice et au procès en appel. Le verdict ayant été rendu, nous espérons que ce film prendra le relais, pour que l’histoire de Samuel Paty ne tombe pas dans l’oubli», peut-on lire dans un communiqué officiel.

UGC ajoute : «Tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, mais peu de gens connaissent réellement son histoire. Le 16 octobre 2020, (il) est assassiné à la sortie de son collège. À la lumière des enquêtes et des procès, ce film revient sur ses onze derniers jours, et l’engrenage qui a conduit à sa mort tragique».

Antoine Reinartz jouera le rôle de Samuel Paty

Au casting de ce film réalisé par Vincent Garenq et librement inspiré de l'ouvrage «Les derniers jours de Samuel Paty» de Stéphane Simon paru en 2023 aux éditions Plon, on retrouvera le comédien Antoine Reinartz qui prêtera ses traits à l'enseignant disparu. L'acteur a été récompensé par un César en 2018 pour son interprétation dans «120 battements par minute», vu dans la Palme d'or «Anatomie d'une chute», et a récemment incarné l'un des survivants des attentats du Bataclan dans la série «Des vivants».

Prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes pour son rôle dans «Mon roi» en 2015, Emmanuelle Bercot lui donnera quant à elle la réplique.

Pour rappel, la cour d'assises spéciale de Paris a condamné en appel quatre hommes à des peines de six ans de prison à quinze années de réclusion criminelle pour leur rôle dans l'engrenage qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty. Ce professeur d'histoire-géographie a été décapité par le jihadiste tchétchène Abdoullakh Anzorov pour voir montré des caricatures du prophète Mahomet lors de son cours sur la liberté d'expression.