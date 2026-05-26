Pétition, Edouard Philippe, réflexion de l’État… L'hypothèse d'une panthéonisation de Samuel Paty grandit

Plusieurs personnalités politiques défendent l’entrée au Panthéon de Samuel Paty, proposée par sa sœur. Une pétition allant dans ce sens a même recueilli plus de 57.000 signatures.

«Un professeur au Panthéon». Telle est la première phase de la pétition, déposée par les partisans de la mémoire de Samuel Paty. Celle-ci, qui défend l’inscription, à jamais, du nom du professeur poignardé puis décapité le 16 octobre 2020 par un islamiste, a déjà récolté plus de 57.000 signatures.

«Panthéoniser Samuel Paty, c'est bien davantage qu'un hommage à un homme. C'est reconnaître le courage discret de ces milliers de professeurs qui, chaque jour et sans protection, font tenir la promesse républicaine», peut-on lire sur le site Change.org, qui héberge cette pétition.

Edouard Philippe en faveur

Si la décision de faire entrer Samuel Paty au Panthéon revient au président de la République, de plus en plus de personnalités politiques ont soutenu cette initiative. Ce samedi, sur France 5, le maire Horizons du Havre Edouard Philippe a indiqué que «Samuel Paty devait pouvoir être au Panthéon». Sollicité à ce sujet par la sœur de Samuel Paty, le candidat à la présidentielle, s’est dit «tout à fait prêt à l'aider dans ses démarches».

«On place au Panthéon des gens qui se sont illustrés au service de la République et au service de la France Samuel Paty n'a pas fait don de sa vie, il a été assassiné, mais il a fait don de sa vie au sens où il a continué modestement, résolument et avec une honnêteté intellectuelle à enseigner, de sorte qu'on soit capable de comprendre ce qui se joue dans ce pays en matière de valeurs républicaines», a ajouté le président du parti Horizons.

Plusieurs parlementaires ont exprimé ce souhait de panthéoniser Samuel Paty. Une requête émise le 19 mai dernier par le député LR et ancien ministre Jean-Louis Thiériot, lors des questions au gouvernement. Face à cette interrogation, la ministre déléguée à l'Enseignement professionnel Sabrina Roubache a redit que cela posait «la question de la forme la plus juste pour honorer sa mémoire».

Le gouvernement encourage à aller voir «L’Abandon»

Depuis le 13 mai dernier, le film «L’Abandon», retrace les onze derniers jours de la vie de Samuel Paty. Alors qu’une partie de la gauche a dénoncé une forme d’islamophobie émanant de ce film, le gouvernement a encouragé à voir cette œuvre mais ne souhaite pas «obliger» les élèves ou les enseignants à «au nom» de la «liberté pédagogique».

«L'équipe du film a préparé un projet pédagogique qui est actuellement en cours de travail au sein de l'Education nationale, afin d'être mis à disposition des professeurs qui souhaiteront l'utiliser pour accompagner leurs élèves», a rapporté Sabrina Roubache, à l'Assemblée nationale.

Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD paru ce mercredi 20 mai, 79% des Français sont favorables à une projection dans les collèges et les lycées du film «L’Abandon»