Un film «Game of Thrones» est actuellement en préparation chez Warner Bros, révèle son célèbre scénariste

Alors que la fresque épique «Game of Thrones» n'en finit pas de se déployer en spin-offs sur le petit écran, l'épopée chevaleresque s'attaque cette fois-ci aux salles obscures, avec un film actuellement en préparation.

Winter is coming... sur grand écran. Après le succès interplanétaire du mastodonte «Games of Thrones», ayant révélé au grand public les visages d'Emilia Clarke, de Kit Harington ou encore de Pedro Pascal, la saga du trône de fer continue de se métamorphoser, cette fois-ci en long-métrage.

Avec au scénario Beau Willimon, showrunner de la série politique «House of Cards» et plume derrière les épisodes galactiques d'«Andor», l'adaptation au cinéma de la série téléchargée plus d'un milliard de fois sur la plate-forme HBO promet aux aficionados du continent fictif de Westeros un script digne de l'univers littéraire imaginé par George R. R. Martin.

Un film consacré à la conquête d'Aegon

Le scénariste aurait d'ailleurs déjà soumis un premier jet à Warner Bros, selon le média Page Six qui a révélé l'information. Le réalisateur n'a néanmoins pas encore été choisi, pas plus que les acteurs qui incarneront les protagonistes du Royaume des Sept Couronnes et ses environs.

Bien que les détails de l'intrigue n'aient pas été révélés, l'histoire porterait sur Aegon Ier, fondateur de la dynastie Targaryen, et sa conquête de Westeros. Ayant unifié six des sept royaumes rivaux à travers une conquête sanglante environ 300 ans avant les luttes médiévales de la série télévisée originale «Game of Thrones», «toute la série remonte à lui, et vous ne l'avez jamais vu dans aucun épisode», a révélé une source proche du projet à Page Six.

Si Aegon Ier n'est jamais apparu à l'écran, la peu sympathique famille Targaryen et sa seule survivante Daenerys, dresseuse de dragons aux cheveux de glace incarnée par Emilia Clarke, a servi de base à deux séries dérivées au succès phénoménal. Dans «House of the Dragon», préquel aux personnages tout aussi blonds se concentrant sur la guerre de succession de la famille Targaryen et dont la troisième saison sortira en juin, le spin-off décrivait la chute de la maison sur le trône de fer.

De son côté, la série «A Knight of the Seven Kingdoms» a achevé la diffusion de sa première saison, avec une intrigue se déroulant un peu moins d'un siècle avant les aventures des héros de «Game of Thrones», moins martiale et plus comique que sa génitrice cathodique, où les fans suivaient le parcours d'un chevalier errant pris d'affection pour un jeune écuyer surnommé «L'Oeuf». Avec une saison 2 officiellement commandée, le co-créateur du spin-off avait annoncé être capable d'étendre cette série fleuve sur 12 épisodes.

Cependant, compte tenu de la vente prochaine de Warner Bros. au studio Paramount Skydance pour 110 milliards de dollars, il est possible que le film inspiré par «Games of Thrones» ne voit jamais le jour en salles obscures. Si la fusion est approuvée, la nouvelle direction pourrait abandonner les projets en cours de développement.