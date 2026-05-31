Emilia Clarke assure que les acteurs de Game of Thrones n’ont jamais gagné 300.000 dollars par épisode

Emilia Clarke rétablit la vérité sur les salaires des acteurs de Game of Thrones dont elle a été la star entre 2011 et 2019, jugeant exagérés les gains supposés.

Une somme surestimée. A l’occasion d’une récente interview accordée à Variety, Emilia Clark est revenue sur les rumeurs qui ont entouré les salaires supposés des acteurs principaux de «Game of Thrones».

Selon la comédienne de 39 ans, la machine s’est largement emballée quant à la somme que la série a rapporté à ses interprètes. Elle a en effet assuré que ses co-stars et elle-même n’avaient jamais gagné 300.000 dollars par épisode, soit environ 257.000 euros, comme le laissait entendre la rumeur, jugeant cette somme largement exagérée.

«On ne gagnait pas autant», a souligné celle qui a campé le rôle de Daenerys Targaryen durant huit saisons. «Vous imaginez ? J’aurais roulé en Porsche !», a-t-elle poursuivi sans révéler le montant qu’elle a touché pour sa performance dans la série phénomène.

Un salaire qui lui a toutefois permis de payer l'emprunt immobilier de ses parents, rapporte Variety.

Une mise au point qui intervient sept ans après la diffusion de la huitième et dernière saison. Pour mémoire, Emilia Clarke avait décroché le rôle de Daenerys Targaryen à l’âge de 24 ans, propulsant sa carrière sur le devant de la scène.

Si la série lui a permis de connaître le succès, cette période a également été émaillée par des épisodes plus sombres pour l’actrice. Elle avait subi une hémorragie cérébrale, peu de temps après la fin du tournage de la première saison, nécessitant une opération, avant d’être victime d’un second AVC deux ans plus tard.