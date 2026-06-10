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Jaÿ-Z annonce une date au Stade de France

Ce concert est organisé dans le cadre des célébrations de la sortie de son premier album - «Reasonable Doubt». [Julian Hamilton / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le rappeur Jaÿ-Z sera en concert le 10 septembre prochain à Paris au Stade de France. Les billets seront en vente dès ce jeudi.

Jaÿ-Z et Roc Nation ont ce mardi annoncé des concerts anniversaires «Jaÿ-Z 30» à Paris le jeudi 10 septembre 2026 et à Los Angeles le vendredi 23 octobre.

La prévente pour le concert du 10 septembre 2026, qui se tiendra au Stade de France, est prévue ce jeudi 11 juin à 10h pour les détenteurs d’une Mastercard. 

Les inscrits sur la liste d’attente du site Live Nation pourront également accéder à la prévente le même jour, à partir de 13h. La mise en vente générale, ouvrira quant à elle ce vendredi 12 juin à 10h.

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Le rappeur Jaÿ-Z – qui orthographie son nom Jaÿ-Z désormais - sera de retour à Paris huit ans après sa prestation au côté de son épouse Beyoncé au Stade de France. Ce concert parisien s'inscrira dans la continuité des célébrations de ses trente ans de carrière et la sortie de son premier album  - «Reasonable Doubt» – dont étaient notamment extraient les tubes «Can't Knock the Hustle» et «Ain't No Nigga». 

MusiqueJay ZConcertStade de France

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