Callum Turner serait le James Bond idéal, selon George Clooney

George Clooney a donné son avis sur le futur agent 007, et il confierait le rôle à Callum Turner sans hésitation.

George Clooney a sa petite idée. Alors qu’Amazon a officiellement lancé le mois dernier les auditions pour trouver le nouveau James Bond selon Variety, Georges Clooney a un nom à leur soumettre. L’acteur sait même sans l'ombre d'un doute qui il verrait pour se glisser dans le costume du célèbre agent de sa majesté. Il l’a confié à The Hollywood Reporter, et espère bien voir Callum Turner succéder à Daniel Craig.

«Le candidat parfait»

«J’espère que Callum sera le prochain Bond. Je pense qu’il serait un excellent Bond», a expliqué George Clooney avant d’étayer son propos. «Il est grand, beau, charmant, britannique… c’est le candidat parfait», poursuit-il.

Et il sait de quoi il parle, puisque les deux hommes ont déjà travaillé ensemble. Callum Turner a tourné sous la houlette de George Clooney dans «Ils étaient un seul homme», long métrage sorti en 2023 qui retrace la victoire aux Jeux olympiques de Berlin en 1936 de l'équipe masculine d'aviron de l'université de Washington.

Et le réalisateur ne tarit pas d’éloge sur Callum Turner qui, selon lui, «a su se frayer un chemin (…) et trouver sa place, ce qui fait que les gens le regardent et se disent : "Il y a quelque chose de spécial chez ce jeune homme". C'est passionnant de voir les gens dire : "Ce type-là, c'est quelqu'un que je veux suivre de près"».

Rien pour l’instant ne permet de dire si l’époux de Dua Lipa, dont le nom circule depuis plusieurs mois, sera retenu par Amazon, qui a racheté les droits de la franchise. Depuis maintenant plus de trois ans et le dernier James Bond en date «Mourir peut attendre» sorti en 2021, les spéculations autour du futur agent 007 sont incessantes. Avant lui, plusieurs noms ont également été avancés dont Idris Elba, Tom Hardy, Henry Cavil, Aaron Taylor-Johnson, Lucien Laviscount ou encore Regé-Jean Page.

En attendant de connaître enfin l’identité de celui qui succèdera à Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig, le 26e opus de la saga sera réalisé par Denis Villeneuve et scénarisé par le créateur de la série Peaky Blinder, Steven Knight. Le nouvel opus pourrait sortir en salle en 2028.