Coupe du monde 2026 : qui sont les danseurs qui occupent le terrain avec les artistes ?

Pour se produire auprès des artistes, et participer à l’ambiance générale, les organisateurs de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde football au Mexique a fait appel à des compagnies de danse locales réputées à l’internationale.

L’opportunité d’une vie. La cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde football au Mexique, à Mexico, au sein de l'Estadio Azteca, voit plusieurs stars internationales de la chanson se produire sur scène. Et pour les épauler dans leurs performances, et occuper l’immense espace sur le terrain, les organisateurs ont fait appel à des compagnies de danse locales réputées à travers le monde.

On trouve ainsi le Ballet folklorique de Mexico, la compagnie de danse traditionnelle la plus réputée du pays qui a mis des dizaines de danseurs au service du spectacle. Il y a également eu les troupes de Mariachis traditionnels avec leurs costumes de Charro brodés.

Visuellement, les artistes portent des costumes traditionnels comme les huipiles – nom donné aux tuniques brodées à la main – ou encore les robes colorées de Jalisco qui s’ouvrent comme des fleurs, ou encore les masques en bois sculptés.

Les chorégraphies ont été pensées pour former des motifs géométriques visibles depuis le ciel, avec un clin d’œil au «papel picado» - papier découpé traditionnel ainsi que les motifs des tapis artisanaux de Teotitlan del Valle.