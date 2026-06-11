Mis aux enchères ce jeudi à Paris, le premier sac en peau de T-Rex n'a finalement pas trouvé preneur. Présentée comme une première mondiale, cette création conçue à partir de protéines issues d'un tyrannosaure était estimée à 300.000 euros.

L'objet avait suscité la curiosité, mais pas les enchères espérées. Le premier sac en peau de T-Rex, mis aux enchères ce jeudi à Paris par la maison Giquello à l'hôtel Drouot, est resté invendu. Malgré une mise à prix fixée à 100.000 euros, les enchères n'ont pas dépassé les 150.000 euros, loin de son estimation de 300.000 euros.

Présentée en première mondiale à Amsterdam en avril dernier, cette création hors norme est le fruit de plusieurs années de recherches. Une véritable prouesse scientifique et technique dont le cuir ne provient pas d'un animal disparu.

Véritable prouesse scientifique et technique, le cuir de cette pièce unique ne provient pas d'un animal disparu. Sa matière a été développée en laboratoire à partir de protéines cutanées d’un tyrannosaure.

créé à l'aide d'un fémur de t-rex

Plus précisément, c’est grâce à une séquence de collagène retrouvée il y a un quart de siècle dans le fémur d’un T-Rex aux Etats-Unis, a détaillé auprès de l’AFP Iacopo Briano, spécialiste de la vente et expert en paléontologie, que des scientifiques ont pu cultiver ces cellules et reconstituer des séquences protéiques pour fabriquer du cuir cellulaire de T-Rex.

«En tant que spécialiste habitué à travailler quotidiennement avec des dinosaures et leurs vestiges fossiles, je n’aurais jamais imaginé pouvoir un jour, d’une certaine manière, toucher leur peau», a-t-il par ailleurs précisé dans un communiqué, expliquant que «cette pièce représente un dialogue saisissant entre la préhistoire que nous étudions et les possibilités offertes par la science contemporaine.»

A partir de la matière obtenue, la maison Enfin Levée a par la suite conçu ce sac inédit à la croisée de la paléontologie, du luxe et de l’art.