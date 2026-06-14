«Je ne lui ai pas parlé depuis longtemps» : Seth Rogen n'envisage pas de retravailler avec James Franco

L'acteur Seth Rogen a rappelé dans une interview au New York Times qu'il avait pris ses distances avec James Franco. Aucun projet professionnel commun n'est prévu.

Une amitié définitivement enterrée. Dans une récente interview accordée au New York Times, l’acteur Seth Rogen est revenu sur sa relation avec le comédien James Franco, son ancien copain qui a été accusé d’harcèlement et de comportement inapproprié envers les femmes et avec lequel il a coupé les ponts.

«Honnêtement, je pense que les détails de cette affaire sont trop personnels pour que j’en parle en ce moment. (…) Ma position reste inchangée. Je pense que les faits parlent d’eux-mêmes : je n’ai pas travaillé avec lui depuis des années», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’avait «pas l’intention de le faire» à l'avenir.

Seth Rogen a également précisé qu’il n’avait pas parlé à James Franco «depuis longtemps».

Vingt ans de complicité

Après leur première rencontre sur le tournage de la série «Freaks and Geeks» en 1999, les deux anciens copains ont joué ensemble dans une série de films à succès, dont «Délire Express» (2008), «L'interview qui tue» (2014) et «The Disaster Artist» (2017).

Mais James Franco a été accusé par cinq femmes, dont quatre anciennes élèves de théâtre, de comportement sexuellement inapproprié en 2018. Deux de ses accusatrices ont engagé des poursuites judiciaires à son encontre l'année suivante. L'acteur a versé 2,23 millions de dollars afin de parvenir à un règlement à l'amiable.

Bien qu'il l'ait initialement soutenu, Seth Rogen a finalement choisi de prendre publiquement ses distances.