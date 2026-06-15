«La Caverne est de retour» : JR donne des nouvelles de son œuvre monumentale, détériorée par les intempéries

Sur Instagram, l’artiste JR a donné des nouvelles rassurantes de sa «Caverne du Pont-Neuf», à Paris, endommagée début juin par les intempéries. Son immense structure gonflable devait initialement être inaugurée le 6 juin dernier.

La météo n'aura pas le dernier mot. Après avoir été malmenée par les vents violents qui ont balayé Paris début juin, «La Caverne du Pont-Neuf», l'installation monumentale de JR qui enveloppe le plus ancien pont de Paris, reprend forme.

Dans une vidéo publiée ce dimanche sur Instagram, l'artiste a donné des nouvelles rassurantes de son œuvre à l’apparence rocheuse : «Les amis, c'est incroyable, la 'Caverne' est de retour. On a passé des journées et des nuits à la reconstruire», explique-t-il face à l'imposante structure gonflable, un hommage au couple d'artistes Christo et Jeanne-Claude, qui avait emballé le monument historique en 1985.

À certains moments, «on ne la voyait plus revenir». «Mais elle est là. C'est complètement fou», se réjouit-il, précisant que quelques travaux restent encore à effectuer. «On a encore un peu de travail sur l'extérieur et l'intérieur», confie-t-il, évoquant notamment des cordages à remettre en place.

pas encore de date annoncée

Longue de 120 mètres et large de 20 mètres, cette gigantesque grotte inspirée de l'allégorie de la caverne de Platon est accompagnée d'une création sonore signée Thomas Bangalter, ancien membre des Daft Punk.

Elle devait initialement accueillir le public du 6 au 28 juin, et ce, gratuitement et 24h/24. Aucune nouvelle date d'ouverture n'a encore été annoncée, mais le plasticien de 43 ans, reconnaissable à son chapeau et ses lunettes noires, a promis de donner d'autres nouvelles «très très vite».