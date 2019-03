Xena, la chienne miraculée, redonne joie de vivre à l'enfant autiste

L’histoire de Xena est tout simplement incroyable, et magnifique. Sauvée d’une mort certaine, cette chienne est devenue la meilleure amie et le plus grand soutien de Jonny, un petit garçon autiste âgé de 8 ans.

Il y a encore 2 mois, Jonny était un enfant très solitaire, et silencieux, vivant dans son propre monde. Il peinait à communiquer avec les autres, s’isolait, ne parlait que très rarement, même à sa famille.





Puis en février dernier, une rencontre a littéralement changé sa vie. La famille Hickeys a adopté un chien dans un refuge. Et l’animal s’est immédiatement attaché à Jonny.

Au fil des jours et des semaines, le petit garçon est devenu un autre. Il s’est mis à parler, à chanter, et s’est ouvert au monde extérieur. "II est plus heureux qu’il ne l’a jamais été" affirme sa maman Linda.

La chienne laissée pour morte sur le bord de la route

Cette belle histoire a réellement commencé en septembre, quand une jeune chienne a été trouvée au bord de la route par le service des animaux de DeKalb County, dans l'Etat américain de Géorgie. Laissé pour mort, le pauvre animal n’avait, littéralement, plus que la peau sur les os.

« Je travaille dans des refuges depuis 12 ans, et je n’avais jamais vu un chien si jeune dans un tel état » confie Chrissy Kaczynski, l’une des fondatrices du groupe de sauvetage Friends of DeKalb Animals. "Je l’ai ramenée chez moi, pensant qu’elle ne passerait pas la nuit".

Xena, la chienne guerrière

Mais c’était sans compter sur le courage et l'impressionnant désir de vivre de celle qui a été baptisée Xena, the Warrior Puppy (la chienne guerrière), en référence à la célèbre série télévisée, Xena, la princesse guerrière.

Le lendemain, la chienne a été conduite chez un vétérinaire, qui a estimé qu’elle était âgée d’environ 4 mois, et était un Staffordshire terrier croisé Pit Bull. Selon le médecin, Xena a été enfermée dans une cage et affamée pendant la plus grande partie de sa courte vie, avant d’être abandonnée.

La chienne ne pesait que 2,5 kilos quand elle a été recueillie. Et la rapidité avec laquelle elle s’est remise sur pieds a impressionné tous ceux qui ont pris soin d’elle, d’où son nom.

Une page Facebook, qui compte aujourd’hui plus de 20 000 fans, a même été créée pour permettre aux internautes de suivre son rétablissement.

Une rencontre : un miracle

Puis en novembre, un appel aux dons a été lancé pour aider Xena, et des milliers de personnes sont venues la rencontrer. Mais ce jour là, c’est vers la famille Hickney que la chienne a couru, pour commencer à jouer avec Jonny (...)

