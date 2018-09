Pourquoi a-t-on mal aux oreilles en avion ou en plongeant ?

Lors d’un voyage en avion ou lors d’une plongée sous-marine, il peut arriver que les oreilles se bouchent, se mettent

à bourdonner, voire deviennent douloureuses.

Un phénomène qui s’explique par une différence de pression de l’air entre l’intérieur et l’extérieur de l’oreille. En temps normal, celle-ci est identique de part et d’autre du tympan. Lorsqu’on plonge ou que l’on prend de l’altitude, la pression extérieure varie et étire la membrane du tympan, ce qui engendre de la gêne ou des douleurs.

L’organisme parvient ­généralement à régler le problème au bout de quelques minutes grâce à la trompe d’Eustache, un petit canal d’air situé derrière le tympan.

Pour accélérer le processus, on peut soit déglutir, soit mâcher un chewing-gum ou encore se pincer le nez, fermer la bouche et souffler. Les tympans doivent alors «claquer» en signe de rééquilibrage, les oreilles se ­débouchant immédiatement.