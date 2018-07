Six musiques électro pour rythmer une parfaite journée de vacances

Des rythmes posés, entraînants ou teintés de soleil. L’électro est le style musical parfait pour rythmer une journée estivale.

Une journée de vacances type : ambiance posée au réveil, et un rythme qui s'accélère crescendo au fil de la journée. On vous propose une playlist 100% électro pour animer une journée de vacances, qu'elle soit au bord de l'eau ou dans le métro.

Se réveiller avec «Sol», d’Alef (2018)

Quoi de mieux qu’une musique douce et voluptueuse pour commencer une belle journée d’été. Avec le producteur grec encore très peu connu Alef, la recette d’un réveil du bon pied est assurée. Une électro posée, à laquelle le compositeur a ajouté quelques bruits de vagues et de mouettes. Un réveil qui promet d'être ensoleillé, quelle que soit la météo annoncée.

«Happy Man», de Jungle comme hymne à la motivation (2018)

Une voix empruntée à la soul, un base rythmique funk, le tout rehaussé par une pointe de basses. Quoi de mieux qu'«Happy Man» pour égayer sa journée ? Le groupe londonien Jungle propose un son parfait en fin de matinée et se motiver à occuper sa journée – lézarder sur la plage étant l’option la plus probable.

«La canopée», de Polo & Pan, en lézardant sur la plage (2017)

Ils ont sublimé l’été 2017 avec l’album Caravelle. Le duo parisien Polo & Pan a réussi son pari : organiser un voyage musical et ensoleillé, le tout totalisant plus de 10 millions d’écoutes sur YouTube et Spotify. Le titre de l'année dernière certes, mais ce n'est pas une raison de se priver de réécouter «La Canopée», en lézardant sur la plage. Attention à ce que le morceau ensoleillé ne vous fasse pas oublier de passer de la crème solaire.

Disclosure en fin d’après-midi pour se donner la pêche (2018)

Deux Britanniques pour s'ambiancer une journée d'été ? Oui et re oui ! Surtout lorsque le duo de Disclosure est accompagné de la Malienne Fatoumata Diawara. Les rythmes groovy d'«Ultimatum», associés à la voix suave de la chanteuse, se révèlent être l'accord parfait pour se redonner un coup de peps au moment d'appliquer de la Biafine. Une bonne dose de peps pour se motiver à danser jusqu’au bout de la nuit, juste avant de retrouver les copains à l’apéro.

«Alone», de Petit Biscuit à l’apéro (2016)

Le petit prodige de l'électro est devenu en trois ans le DJ incontournable des soirées entre amis. A seulement 18 ans, le Normand Petit Biscuit est à l'origine de tubes aux succès mondiaux et il a même participé à l'édition 2018 du prestigieux festival Coachella. L'artiste de «Sunset lover», signe ici un morceau électro à la fois planant et cadencé, idéal pour commencer une soirée entre amis, cocktail à la main et doigts de pied en éventail.

«One kiss», de Calvin Harris et Dua Lipa (2018)

Il est pressenti pour faire partie des tubes de l'été 2018. Avec plus de 205 millions de vues sur la plateforme YouTube, «One Kiss» du Britannique Calvin Harris, accompagnée de la Londonnienne Dua Lipa, invite à danser sans s'arrêter. Le tout sur une plage ou dans une boîte, à vous de décider.