Vidéo : HBO dévoile la bande annonce de la saison 3 de True Detective

La saison 3 de True Detective est attendue pour le mois de janvier 2019. Et la première bande annonce dévoilée par la chaîne américaine HBO est plutôt encourageante.

L’histoire suivra, sur plusieurs décennies, l’enquête de Wayne Hays sur un crime sordide commis dans une petite ville des Monts Ozarks, en Arkansas. «Le mystère des forêts profondes. La brume sur les montagnes. Les rivières. L'eau. Cette impression de grandeur lorsque l'on se rend dans cette nature», explique Nic Pizzolatto, le créateur de la série à propos de cette saison 3. «Je pense que les gens verront cela comme une extension des personnages, quelque chose qui incarnera leurs voyages émotionnels tout en les influençant», poursuit-il.

Après une saison 1 acclamée par la critique – notamment grâce à la performance de Matthew McConnaughey et la réalisation majestueuse de Cary Fukunaga (souvenez-vous de ce plan séquence absolument délicieux) – True Detective avait déçu une partie de ses fans avec un deuxième chapitre un peu plus brouillon. L’acteur Mahershala Ali, qui interprète le personnage principal de cette saison 3, semble en mesure de donner un nouveau souffle à la série qui, à en croire la bande annonce, pourrait renouer avec l’atmosphère étrange et fascinante de la première.

La saison 3 de True Detective est attendue en janvier 2019 sur HBO, et en France sur OCS.