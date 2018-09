«Un 22 juillet» : la tuerie commise par Anders Breivik arrive sur Netflix en octobre

Et la société américaine vient de dévoiler la bande-annonce de «Un 22 juillet» revenant sur les évènements, à savoir les attentats d'Olso et Utøya ayant fait 77 morts.

Au regard de sa bande-annonce, le drame ne se contentera pas de retracer la tuerie d'Utøya, mais suivra également le procès de l'ultranationaliste et néonazi norvégien Anders Behring Breivik, le travail de défense effectué par son avocat, Geir Lippestad, ainsi que le combat d'un jeune survivant du parti travailliste, Viljar, pour que justice soit faite.

Le cinéaste Paul Greengrass, connu pour avoir réalisé trois des cinq films que compte la saga Jason Bourne, a réuni à cette occasion un casting entièrement norvégien. Le rôle d'Anders Behring Breivik sera incarné par l'acteur Ander Danielsen Lie, vu dans «Oslo, 31 août» de Joachim Trier ou «Personal Shopper» d'Olivier Assayas.

Sélectionné en compétition officielle à la Mostra de Venise, le film «Un 22 juillet» sortira sur Netflix le 10 octobre prochain.

#BiennaleCinema2018 #Venezia75 #22July @andersdlie: “It’s really dangerous to turn far right terrorism into a taboo. If you want to understand the power and danger of radicalisation you’ve to try to understand why Breivik did this. How did it happen?” pic.twitter.com/PwD1ih5wxv

— Biennale di Venezia (@la_Biennale) 5 septembre 2018