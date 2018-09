Henry Cavill sera Geralt dans la série The Witcher de Netflix

Inspirée des livres fantasy de Andrzej Sapkowski (et non du jeu de CD Projekt RED), la série - dont la saison 1 se composera de huit épisodes - suivra «un chasseur de monstre, cherchant sa place dans un monde le traitant comme une bête maudite...».

Actuellement à l’affiche de Mission Impossible – Fallout aux côtés de Tom Cruise, et interprète de Superman dans les films de Zack Snyder, Henry Cavill avait déjà confié être très intéressé par le rôle et confirme l'information sur Instagram.

Dans la photo postée par la star, on peut voir un profil Netflix au nom du sorceleur. Il ajoute que sa nouvelle adresse postale est la suivante :

«Geralt



C/O Vesemir



Kaer Morhen/Kaer Morhen Valley/Hertch



Kaedwen »

« Veuillez noter que je suis rarement là. La chasse aux monstres étant ce qu’elle est. Donc les réponses, s’il y en a, seront rares et espacées. » conclut-il.

De son côté la showrunner du projet, Lauren Schmidt Hissrich (Daredevil), déclare sur Twitter : «Il était mon premier rendez-vous. Je n’avais pas encore de scénaristes ou de scripts – juste un feu vert et beaucoup de passion. C’était il y a 4 mois, et je n’ai jamais oublié la passion qu’il a amenée. Il EST Geralt. Il l’a toujours été. Je suis tellement ravie d’accueillir Henry Cavill dans la famille The Witcher».

He was my first meeting. I didn’t have writers or scripts yet – just a greenlight and a lot of passion. That was four months ago, and I’ve never forgotten the passion he brought. He IS Geralt. He always has been. I’m so thrilled to welcome HENRY CAVILL to the #Witcher family.

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 4 septembre 2018