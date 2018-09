Brigitte Macron va jouer dans une série TV

Jamais l'épouse d'un président ne s'était prêtée à un tel exercice. Brigitte Macron doit bientôt incarner son propre rôle dans la mini-série humoristique «Vestiaires», diffusée sur France 2 sur le thème du handicap.

La chaîne publique a d'ores et déjà dévoilé en avant-première un extrait des coulisses du tournage. Le court épisode de trois minutes, doit être diffusé en intégralité samedi, à 20h45.

La série, qui n'hésite pas à aborder le handicap dans un humour parfois piquant et caustique, met en scène Orson, Romy, Caro et Ramirez, quatre nageurs handicapés qui se retrouvent chaque semaine dans les vestiaires.

Ils nagent, se chamaillent, échangent des vannes sur le bord du bassin et reçoivent régulièrement des «guest-stars» : Michel Cymes, Clémentine Célarié ou Florent Manaudou sont déjà venus plusieurs fois enrichir les épisodes.

D'après Le Parisien, installer la Première dame au milieu des casiers d'une piscine était une idée de la productrice de la série, Sophie Deloche. Si l'ancienne professeur de littérature et de théâtre était d'abord réticente, le coup de fil de la productrice a fini par la convaincre : Brigitte Macron avait déjà mentionné en bien le programme court, sensible aux questions liées au handicap et à l'inclusion.

«On a su qu'elle est très fan de la série. Puisqu'elle aime, on va lui demander de jouer avec nous», raconte dans le court teaser Adda Abdelli, l'auteur et le comédien de la série qui en est à sa huitième saison.