Game of Thrones sacrée meilleure série dramatique aux Emmy Awards

Placée sous le signe du mouvement de libération de la parole des femmes #MeToo, la 70e édition des Emmy Awards a livré son verdict en récompensant dans la nuit de lundi à mardi la crème des séries télé. Voici le palmarès complet.

Séries dramatiques

Meilleure série dramatique



Game of Thrones (HBO) : C'est la troisième fois que "GoT" décroche ce prix, le plus prestigieux des Emmys, alors que la série verra la diffusion, en 2019, de sa huitième et dernière saison.

Meilleur acteur



Matthew Rhys pour le rôle de Philip Jennings dans The Americans : Matthew Rhys, 43 ans, s'est imposé face à Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown ("This is Us"), Ed Harris ("Westworld"), Milo Ventimiglia ("This is Us") et Jeffrey Wright ("Westworld").

Meilleure actrice



Claire Foy pour le rôle d'Élisabeth II dans The Crown : La série phare de la plateforme en ligne Netflix a été un tremplin pour l'actrice de 34 ans, qui était jusqu'ici surtout connue pour ses apparitions à la télévision anglaise et a depuis décroché plusieurs rôles de premier plan.

Meilleur acteur dans un second rôle



Peter Dinklage pour le rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones

Meilleure actrice dans un second rôle



Thandie Newton pour le rôle de Maeve Millay dans Westworld

Meilleure réalisation



Stephen Daldry pour l'épisode Pater familias dans The Crown

Meilleur scénario



Joel Fields et Joe Weisberg pour l'épisode Point de départ dans The Americans

Séries comiques

Meilleure série comique



Mme Maisel, femme fabuleuse (Amazon)

Meilleur acteur



Bill Hader pour le rôle de Barry Berkman / Barry Block dans Barry





Meilleure actrice



Rachel Brosnahan pour le rôle de Miriam « Midge » Maisel dans Mme Maisel, femme fabuleuse

Meilleur acteur dans un second rôle



Henry Winkler pour le rôle de Gene Cousineau dans Barry





Meilleure actrice dans un second rôle



Alex Borstein pour le rôle de Susie Myerson dans Mme Maisel, femme fabuleuse

Meilleure réalisation



Amy Sherman-Palladino pour l'épisode Pilote dans Mme Maisel, femme fabuleuse





Meilleur scénario



Amy Sherman-Palladino pour l'épisode Pilote dans Mme Maisel, femme fabuleuse

Mini-séries et téléfilms

Meilleure série limitée



The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Meilleur acteur



Darren Criss pour le rôle d'Andrew Cunanan dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Meilleure actrice



Regina King pour le rôle de Latrice Butler dans Seven Seconds

Meilleur acteur dans un second rôle



Jeff Daniels pour le rôle de Frank Griffin dans Godless

Meilleure actrice dans un second rôle



Merritt Wever pour le rôle de Mary Agnes McNue pour Godless

Meilleure réalisation



Ryan Murphy pour l'épisode Celui qui voulait exister dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Meilleur scénario



William Bridges et Charlie Brooker pour l'épisode USS Callisterdans Black Mirror