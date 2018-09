Emmy Awards 2018 : qui sont les favoris ?

La cérémonie des 70e Emmy Awards, qui récompense les séries plébiscitées par la critique et le public américains, a lieu, ce dimanche 16 septembre à Los Angeles. Qui est bien parti pour remporter l'équivalant des Oscars pour le petit écran ?

Créée en 1949, par l'Academy of Television Arts and Sciences (l'Académie des arts et des sciences de la télévision, en français, ndlr), la grand-messe de la télévision américaine sera, cette année, animée par deux acteurs du Saturday Night Live, Colin Jost et Michael Che.

Décalage horaire oblige, la cérémonie est à suivre, sous nos lattitudes, à partir de 23h50. Elle sera diffusée en direct et en intégralité sur Sérieclub.

Après une première partie consacrée aux prix «techniques», qui s'est tenue le 8 septembre dernier et qu'on appelle «Creative Arts Emmy Awards», cette deuxième séquence est, de loin, la plus attendue et la plus populaire.

Elle va en effet notamment sacrer la meilleure série dramatique et la meilleure série comique et bien sûr, leurs meilleurs acteurs et actrices respectifs. Tour d'horizon des favoris dans ces principales catégories.

Meilleure série dramatique : Game of Thrones

Avec déjà sept Emmys de décrochés le 8 septembre dernier aux Creative Arts Emmy Awards, Game of Thrones part favori pour décrocher le prix de la meilleure série dramatique.

Le feuilleton-phare de HBO avait déjà remporté la prestigieuse disctinction en 2015 et 2016.

Un doublé de «The Handmaid's Tale», vainqueur l'année dernière, n'est toutefois pas à exclure, malgré une saison 2 en demi-teinte. D'autant plus que la popularité critique de «The Americans» risque de ne pas lui suffire.

Les nommés sont :

Game of Thrones

The Handmaid's Tale : La servante écarlate

Stranger Things

The Americans

This Is Us

Westworld

Meilleure actrice dans une série dramatique : Elisabeth Moss

Héroïne de l'adaptation de «La Servante écarlate», Elisabeth Moss est en très bonne place pour décrocher un deuxième trophée consécutif.

Les critiques à son égard sont en effets élogieuses et unanimes, malgré une concurrence de haut niveau. Tout le monde salue en effet l’intensité de son interprétation, tout comme sa capacité à émouvoir et à captiver avec un minimum de dialogues.

Mais rien n'est gagné et Keri Russell pourrait bien finalement être récompensée pour sa participation à «The Americans».

Connue pour avoir joué dans «Grey's Anatomy», Sandra Oh, reste quant à elle en embuscade pour son rôle dans «Killing Eve». Une prestation également très remarquée.

Les nommées sont :

Claire Foy, The Crown

Tatiana Maslany, Orphan Black

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Sandra Oh, Killing Eve

Keri Russell, The Americans

Evan Rachel Wood, Westworld

Meilleur acteur dans une série dramatique : Sterling K. Brown

Chez les hommes, Sterling K. Brown, acteur de «This is us» est, lui aussi, quasiment assuré de soulever deux années de suite la statuette.

A moins que Matthew Rhys de «The Americans» pourrait profiter d'un effet Jon Hamm, acteur principal de «Mad Men» récompensé à l'occasion de l'arrêt de la série.

Les nommés sont :

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This is Us

Ed Harris, Westworld

Matthew Rhys, The Americans

Milo Ventimiglia, This is Us

Jeffrey Wright, Westworld

Meilleure série comique : ATLANTA

Avec huit séries en compétition, la catégorie «meilleure série comique» est, du moins sur le papier, très ouverte.

Car si quatre des séries nommées l'étaient déjà là l’an passé, «Veep», tenante du titre, est absente de cette édition 2018, son actrice principale, Julia Louis-Dreyfus, devant en effet soigner son cancer du sein.

A y regarder de plus près, deux séries se distinguent toutefois : «The Marvelous Mrs. Maisel» et «Atlanta». Et cette dernière semble toutefois se détacher un peu plus encore pour décrocher le précieux prix. Donald Glover a en effet réussi une impressionnante saison 2 à la fois complexe et originale.

Les nommées sont :

Atlanta

Barry

Black-ish

Curb Your Enthusiasm

GLOW

The Marvelous Mrs. Maisel

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Meilleure actrice dans une série comique : Rachel brosnahan

Rachel Brosnahan, particulièrement convaincante dans «The Marvelous Mrs. Maisel», et tenante du titre du Golden Globe, a toutes ses chances pour être sacrée meilleure actrice dans une série comique.

Attention cependant à Issa Rae, douée dans Insecure, et qui n'a pas encore décroché de prix majeurs.

Les nommées sont :

Pamela Adlon, Better Things

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs Maisel

Allison Janney, Mom

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Lily Tomlin, Grace and Frankie

Meilleur acteur dans une série comique : Donald Glover

De l'avis même des critiques, il est très probable que Donald Glover, qui réalise et produit la série «Atlanta» dans laquelle il joue et dont il est également le scénariste, conserve son titre encore cette année.

La surprise pourrait venir ici de «The Good Place», Ted Danson y est en effet saissisant, passant maître dans la maîtrise du timing comique.

Anthony Anderson, Black-ish

Ted Danson, The Good Place

Larry David, Curb Your Enthusiasm

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

William H. Macy, Shameless