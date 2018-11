Fin d'année chargée pour Van Hamme, le parrain de la BD

A 79 ans, le scénariste de BD Jean Van Hamme repousse encore sa retraite, après l'avoir pourtant annoncée.

Le créateur des séries cultes Thorgal, Largo Winch et XIII revient avec trois nouveaux albums, qui devraient à nouveau truster le sommet des ventes pour les fêtes.

En septembre dernier, le Belge a en premier lieu publié un one-shot qui lui tenait à cœur, intitulé «Kivu» (Collection Signé du Lombard). Il raconte les atrocités commises par les seigneurs de guerre et leurs miliciens dans cette région du Congo riche en métaux rares. Un album totalement en phase avec l'actualité, puisqu'il met notamment en scène le docteur Mukwege. Or ce dernier a reçu, il y a quelques semaines, le Nobel de la Paix pour son action en faveur des femmes victimes de mutilations sexuelles.

Les deux autres albums touchent à une de ses séries phares, XIII, créée en 1984 avec le dessinateur William Vance, décédé en mai dernier. Tout d'abord, le Belge publie le 13 e et dernier tome de la collection qui en est dérivée, XIII Mystery : Judith Warner (Editions Dargaud). C'est un événement car c'est la première fois que Jean Van Hamme scénarise personnellement un album de ce spin off, dont chaque numéro est consacré à un personnage qui a marqué la saga.

UNE FAÇON DE BOUCLER LA BOUCLE

Enfin, un autre album scénarisé par le maître est très attendu par les fans. Prévu pour la fin novembre, XIII L'enquête : deuxième partie va éclaircir les derniers mystères qui planent encore sur la série. Le premier volume, paru en 1999, mêlait BD et vraie/fausse documentation. Le second devrait suivre le même chemin et en dire un peu plus sur l'homme au XIII tatoué au dessus de la clavicule.

Quant aux raisons qui font encore avancer le «raconteur d'histoires» Van Hamme, comme il se définit lui-même, son récent entretien sur France Info permet d'en apprendre un peu plus, tout comme cette vidéo très intéressante publiée sur le site de la Fnac. On conseillera également aux amateurs la lecture du livre Mémoires d'écriture, paru en 2015 (Editions Grand angle).