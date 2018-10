Deezer proposera l'écoute gratuite de l'album posthume de Johnny Hallyday en plein Paris

Un dispositif exceptionnel pour la sortie du 51e opus de Johnny Hallyday. Deezer proposera une écoute de «Mon pays c’est l’amour» sur le parvis de la gare Saint-Lazare le 19 octobre, dès 00h01.

Alors que les fans attendent depuis des mois la sortie du dernier album du «taulier» mort le 5 décembre 2017, le service de streaming les invite à venir découvrir gratuitement et de manière illimitée les dix chansons et l’interlude musical qui composent «Mon pays c’est l’amour».

Pour ce faire, Deezer a imaginé une structure circulaire de 25 mètres de circonférence et de 4 mètres de hauteur, habillée d’un portrait en noir et blanc de la star, réalisé par Mathieu Cesar.

Grâce à 4 700 câbles incluant 200 fils d’écoute, le public pourra écouter l’intégralité de l’opus qui ne se veut pas testamentaire, en se branchant avec leurs propres écouteurs. Des hôtesses seront également présentes pour distribuer des casques, si besoin.

Conçue en partenariat avec le label Warner Music France et l’agence événementielle Ubi Bene, cette borne grandeur nature sera ouverte aux fans et aux curieux le 19 octobre jusqu’à 22h puis les 20 et 21 octobre, de 10h à 22h.

«Nous avons voulu proposer un projet à la hauteur de tous les hommages exceptionnels rendus à cet artiste hors du commun. En proposant l’écoute (…) au cœur de Paris sur la place publique, Deezer a voulu réaffirmer que Johnny Hallyday appartenait à tous les Français», explique Alexis de Gemini, directeur général de Deezer France.